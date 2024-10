Já estão abertas as inscrições para a Corrida pela Vida

Os (as) atletas de Foz do Iguaçu e região estão convidados para uma prova muito especial: a Corrida pela Vida, promovida pela Itaipu Binacional e o Hospital Ministro Costa Cavalcanti como parte da programação de outubro rosa e novembro azul, para a conscientização quanto à prevenção dos cânceres de mama e próstata.

Percurso

A prova, que pode ser corrida ou caminhada, será no dia 10 de novembro, um domingo, com largada às 8h, no Centro de Recepção de Visitantes (ao lado da Barreira de entrada da usina), e chegada no Mirante do Vertedouro. O percurso tem o total de 5 km.

Como se inscrever

As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (16), às 14h. O link é https://forms.gle/QUJ4wZZxYQF1ogp97. Os (as) participantes receberão uma camiseta de brinde. A retirada dos kits será no dia da prova (10/11), a partir das 6h30.