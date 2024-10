Itaipu presta apoio a brasileiros repatriados do Líbano, em Foz do Iguaçu

Nesta segunda-feira (7), 57 brasileiros repatriados do Líbano chegaram ao aeroporto de Foz do Iguaçu. Eles foram recebidos por representantes de instituições árabes locais, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Saúde e da Itaipu, que disponibilizou vans para levá-los a casas de familiares e locais de acolhida.

Brasileiros repatriados

Esse grupo faz parte dos 229 repatriados que chegaram a São Paulo no domingo (6) em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, destacou a importância do apoio a esses compatriotas. “Enquanto o conflito continuar, mais brasileiros buscarão repatriamento. Estamos à disposição para ajudar”, afirmou, mencionando um novo Comitê Especial para a Repatriação de Brasileiros no Líbano.

Jihad Abu Ali, diretor de Assuntos Internacionais da Prefeitura de Foz do Iguaçu, ressaltou a relevância do suporte da Itaipu: “Acionamos a empresa, que prontamente atendeu às nossas necessidades logísticas. Esperamos que até 3 mil pessoas cheguem à cidade nos próximos meses.” Ele ainda destacou o apoio do presidente Lula a essas iniciativas.