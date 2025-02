Itaipu participa de lançamento de pacto pelos ODS com novos prefeitos

Brasil - A experiência da Itaipu Binacional na área ambiental poderá contribuir para a implantação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nos municípios. A declaração foi feita pelo diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, no lançamento do pacto “Meu Município pelos ODS”, na quarta-feira (12), em Brasília. O evento foi realizado dentro do Encontro de Novos Prefeitas e Prefeitas e foi organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR).

Verri colocou os projetos de Itaipu à disposição dos prefeitos. Ele citou como exemplo a Escola Internacional para a Sustentabilidade, do Itaipu Parquetec. A escola oferece um amplo portfólio de cursos voltados para o desenvolvimento sustentável. Entre eles está a capacitação em Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Gestão Pública Municipal.

“Nós também podemos construir novos cursos que permitam pegar a nossa experiência de 50 anos em políticas ambientais e levar para a realidade dos municípios”, reforçou.

Objetivo

O pacto tem como objetivo promover avanços no cumprimento da Agenda 2030 e a adesão dos municípios aos ODS. Em associação com instituições do Estado brasileiro e parceiros estratégicos, a SGPR construiu um pacote de benefícios. Estes consistem em ferramentas de planejamento e gestão, formações e capacitações técnicas. Além disso, inclui um mapa das principais linhas de financiamento direcionadas ao desenvolvimento sustentável.

A adesão é voluntária. A aplicação dos compromissos sugeridos oferece aos municípios a oportunidade de uma gestão eficiente. Além disso, traz a possibilidade de reconhecimento nacional e internacional. Ela também promove o desenvolvimento da diplomacia da cidade, diversificando formas de captação de recursos e investimentos no território.

Parceria

O ministro Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, disse que este é um trabalho feito a várias mãos.