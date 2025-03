Itaipu investe em infraestrutura e melhora a vida de moradores do Noroeste do Paraná

Foz do Iguaçu - A população rural de três municípios do Noroeste do Estado foi beneficiada com novos investimentos em infraestrutura da Itaipu Binacional, com a pavimentação de três trechos de estradas.

As melhorias foram entregues na tarde de sexta-feira (14), em Umuarama , como parte do Programa Itaipu Mais que Energia. Além das estradas, também foram entregues 15 veículos elétricos e um caminhão para coleta seletiva.

Expo Umuarama

A cerimônia ocorreu durante a 50ª Expo Umuarama, reunindo autoridades como deputados, prefeitos, vereadores, empresários, produtores rurais e outras lideranças. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Enio Verri, representou a empresa no evento.

Além disso, o total de investimentos chega a quase R$ 50 milhões, distribuídos em dois convênios: R$ 23,88 milhões com o Consórcio Intermunicipal para Conservação da Biodiversidade das Bacias dos Rios Xambrê e Piquiri (Cibax) e R$ 23,94 milhões com o Consórcio Intermunicipal da Área de Proteção Ambiental Federal do Noroeste do Paraná (Comafen).

Enio Verri destacou a prioridade dada aos municípios menores da região, que enfrentam desafios econômicos e sociais. “Quanto menor o município, mais investimentos serão feitos para garantir o mesmo nível de desenvolvimento das grandes cidades”, afirmou.

As obras de pavimentação beneficiaram as comunidades de Brasilândia do Sul, Francisco Alves e Perobal, com 8,8 km de estradas rurais pavimentadas. A prefeita de Pérola e presidente do Cibax, Valdete Cunha, ressaltou que as melhorias permitem aos produtores movimentar melhor a safra e garantir mais segurança no transporte escolar.