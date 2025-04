Itaipu e parceiros celebram soltura de lobo-guará na natureza

Foz do Iguaçu - A tarde de ontem (9) foi marcada por emoção para os profissionais envolvidos na soltura de um lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) resgatado em março na Avenida das Cataratas, em Foz do Iguaçu.

No cenário digno de um documentário — uma colina com vista para um riacho e um pôr do sol deslumbrante — a caixa de transporte foi posicionada cuidadosamente. Quando a porta se abriu, o maior canídeo da América do Sul hesitou por alguns segundos, aumentando a expectativa dos presentes, todos prontos com câmeras em punho para registrar o momento único.

Operação

A operação envolveu equipes do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), da Itaipu Binacional; do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); do Eco Park Foz e do Projeto Onças do Iguaçu.

“Hoje é um grande dia para nós e, principalmente, para ele. É o dia em que ele volta para onde nunca deveria ter saído”, declarou Pedro Teles, biólogo da Itaipu. O animal foi encontrado desorientado e acuado no dia 12 de março, próximo a um restaurante. Após ser capturado pela Polícia Ambiental, passou por exames e reabilitação no RBV, onde ganhou 1,5 kg.

Além disso, a escolha do local para soltura levou em conta estudos sobre as condições ideais para a espécie no oeste do Paraná. O lobo também foi equipado com uma coleira com GPS, que permitirá o monitoramento de seus deslocamentos. “Queremos entender como esses animais estão se adaptando ou expandindo seu território em regiões como Foz, que antes eram dominadas pela Mata Atlântica”, explicou Teles.

Em liberdade

Após alguns instantes de hesitação, o lobo finalmente pisou na grama. Sentiu o solo, desceu em direção ao riacho e seguiu sem olhar para trás. Ainda assim, quem presenciou a cena sentiu-se profundamente tocado.