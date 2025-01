Isenção do IPVA gera onda positiva entre entregadores e foco na manutenção das motos

Paraná - Segurança, lazer e planejamento. Mais do que um alívio nas contas de começo de ano, a isenção do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas é também qualidade de vida para os motociclistas paranaenses — principalmente àqueles que têm o veículo como seu ganha-pão.

Governo do Paraná

“Essa medida foi extraordinária”, resume o entregador Victor Emanuel, de 24 anos, ao falar sobre a decisão do Governo do Paraná, por meio da Receita Estadual, de ampliar a isenção que, até então, era válida apenas para motos de até 125 cc com mais de 10 anos de idade.

Motofretista há quatro anos, ele conta que a novidade veio em boa hora e permitiu que ele planejasse muito melhor suas finanças. “Esse dinheiro serviu para antecipar o financiamento da moto”, revela o jovem, que pagava cerca de R$ 570 de IPVA de sua moto de 160 cc. “Assim que vi a notícia, ainda no ano passado, fiz as contas e me preparei para pagar uma prestação a mais. E isso vai me dar um alívio e tanto”.