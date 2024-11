IPVA: cascavelenses ainda devem cerca de R$ 30 milhões deste ano

O pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) do próximo ano já está sendo calculado, mas em Cascavel, um a cada seis veículos estão inadimplentes com o imposto deste ano.

A inadimplência na cidade é de 12,5% o que representa cerca de R$ 30 milhões em valores, um pouco abaixo do índice do Paraná que está em média em 14%. A alíquota do imposto no Paraná é de 3,5% sobre o valor de mercado de carros e motos em geral. Para ônibus, caminhões, veículos de carga, aluguel ou movidos a gás natural veicular, a alíquota é de 1%.

De acordo com o chefe da Agência de Rendas da Receita Estadual de Cascavel, Walter Evandro Zari, a partir de agora não tem mais como fazer o parcelamento e o saldo do imposto tem que ser quitado integralmente. “Quem não quitar o IPVA está sujeito à apreensão do veículo, já que com o imposto em aberto não consegue emitir a CLRV (Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo) e estando irregular o veículo pode ser apreendido e o condutor ter que pagar multa”, explicou.

Paraná

Em todo o Paraná, cerca de 19% dos veículos tributados não pagaram nenhuma parcela do IPVA, um total de 908.675, enquanto a inadimplência geral está na casa dos 14%. A maior inadimplência do Estado está no litoral com 20,3% de inadimplência. O número inclui também aqueles veículos que pagaram apenas algumas parcelas do imposto, mas que ainda não fizeram a quitação do IPVA, mesmo a cerca de um mês e meio para o fim do ano.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece a falta da CRLV como uma infração gravíssima, o que resulta em sete pontos na habilitação, além de multa de R$ 293,47 — isso sem falar das despesas com a apreensão. Por isso mesmo, estar em dia com o IPVA é um passo importante para evitar essa dor de cabeça.

Além da impossibilidade de emitir a CLRV, o não pagamento do IPVA também impede a transferência de propriedade do veículo e dificulta a obtenção da Certidão Negativa de Tributos junto à Receita Estadual. Caso a inadimplência persista, o débito do veículo pode ser inscrito na Dívida Ativa do Estado, e o nome do proprietário incluído no Cadin Estadual, gerando restrições de acesso a empréstimos, impossibilidade de aproveitar créditos do programa Nota Paraná e limitações ao exercício de cargos públicos.