Investimento da Itaipu leva transição energética para pequenos municípios

São Jorge do Patrocínio - A Itaipu Binacional entregou na quinta-feira (20), em São Jorge do Patrocínio (PR), 13 veículos elétricos para o Consórcio Intermunicipal para Conservação do Remanescente do Rio Paraná e Áreas de Influência (Coripa). Também foram entregues 7,5 km de pavimentação de estradas rurais. No total, foi um investimento de R$ 6 milhões.

As entregas fazem parte de um convênio entre a Itaipu e o Coripa. Esse convênio está no âmbito do programa Itaipu Mais que Energia, presente nos 399 municípios do Paraná e 35 do sul do Mato Grosso do Sul. As iniciativas estão alinhadas às políticas públicas do Governo Federal.

Segundo o diretor de Coordenação, Carlos Carboni, a parceria com o consórcio permite a municípios de pequeno porte, com dificuldade orçamentária e de acesso a financiamentos, poderem acessar recursos para resolver problemas estruturais.

“Com isso, estamos cumprindo nossa missão, que é contribuir com o desenvolvimento do Brasil, mas principalmente com um olhar para os pequenos municípios”, afirmou Carboni.

Cada um dos nove municípios recebe um veículo elétrico e o Coripa outros quatro. Um aspecto destacado por Carboni é que, para a maioria desses municípios, o carro entregue pela Itaipu é o primeiro veículo elétrico da cidade. “À medida que esses carros circulem, isso vai gerar uma curiosidade, um debate sobre a mobilidade elétrica. E com isso, estamos contribuindo também para levar a transição energética, que embora não seja algo tão recente, é uma novidade nesses locais”, afirmou.

Demanda antiga

Conforme explica a gestora do convênio pelo consórcio, Nayara Raposo, a parceria com a Itaipu atende a uma demanda antiga dos municípios. Estes municípios se localizam na bacia incremental do Rio Paraná (ou seja, acima do reservatório da Itaipu). Também são municípios localizados em uma área sensível em termos ambientais, pois estão em torno do Parque Nacional da Ilha Grande.