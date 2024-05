Inscrições para concurso público da Prefeitura terminam no domingo (12)

As inscrições para o concurso público nº92/2024 da Prefeitura de Cascavel estão chegando à reta final. Os candidatos têm até domingo (12) para fazê-la. Elas devem ser feitas exclusivamente de forma online pelo site www.fundacaofafipa.org.br. As taxas variam de R$ 50 a R$ 120.

Ao todo, são 53 vagas, além de formação de cadastro reserva. São cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior com salários de R$ 1.750,22 até 12.142,56.



Todos os cargos serão submetidos à Prova Objetiva obrigatoriamente e, também, à Prova Dissertativa, de acordo com as especificidades de cada cargo



O edital e seus anexos na íntegra contendo valor dos vencimentos, carga horária e demais informações importantes a respeito de todo processo podem ser consultadas nos sites:

www.fundacaofafipa.org.br e https://cascavel.atende.net/subportal/concursos-e-testes-seletivos

CONFIRA AS VAGAS:

NÍVEL FUNDAMENTAL:

Tratador de Animais

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO:

Agente Administrativo

Agente Comunitário de Saúde

Instrutor de Informática

Secretário(a) Escolar

Técnico em Farmácia

Técnico em Laboratório de Análises Clínicas

Técnico em Saúde Bucal

Técnico em Segurança do Trabalho

NÍVEL SUPERIOR

Assistente Social

Dentista 40 horas

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Médico Especialista – Ginecologista/Obstetra

Médico Especialista – Médico do Trabalho

Médico Veterinário

Nutricionista

Fonte: Secom