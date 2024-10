Inscrições do Festival de Música Estudantil de Cascavel são prorrogadas

No primeiro dia, os finalistas da categoria Interpretação Vocal subirão ao palco para brilhar. Já no segundo dia, será a vez dos grupos e bandas, na categoria Grupo/Banda, disputarem o grande prêmio. Além do reconhecimento, os participantes concorrem a prêmios em dinheiro, troféus e medalhas, que podem chegar a R$ 1.800,00 para o vencedor da categoria banda/grupo.

Promovido pela Secretaria de Cultura de Cascavel, o festival é aberto a todos os alunos do ensino médio matriculados nas redes estadual e federal do município. Com o objetivo de incentivar o desenvolvimento artístico e oferecer uma plataforma para novos talentos, o evento ocorrerá nos dias 15 e 16 de outubro , no Teatro Municipal Sefrin Filho.

Os jovens talentos musicais de Cascavel ainda têm tempo para garantir sua participação no Festival de Música Estudantil. Com o prazo de inscrições prorrogado até o dia 6 de outubro, o evento promete ser um dos maiores encontros culturais para os estudantes da cidade. A prorrogação oferece uma oportunidade imperdível para aqueles que ainda não conseguiram se inscrever, seja na categoria Interpretação Vocal ou na modalidade de Grupo/Banda.

As regras são claras: as performances podem ser em qualquer idioma, mas devem ter duração máxima de cinco minutos. Os candidatos da categoria vocal podem optar pelo uso de playback, desde que sigam as orientações do regulamento.

Para realizar a inscrição, basta acessar o site da Secretaria de Cultura ou o link disponível no www.linktr.ee/culturacascavel. Os estudantes devem preencher o formulário online e anexar um vídeo da apresentação musical escolhida, que será analisado pela Comissão Avaliadora. As músicas apresentadas nas gravações devem ser as mesmas que serão executadas no dia da apresentação.

O I Festival de Música Estudantil de Cascavel promete revelar grandes talentos, além de proporcionar uma experiência inesquecível tanto para os participantes quanto para o público. Não perca essa oportunidade de fazer parte de um evento que valoriza a cultura e a música em nossa cidade!

Serviço: Festival de Música Estudantil de Cascavel

Inscrições prorrogadas até: 06 de outubro de 2024

Onde se inscrever: www.linktr.ee/culturacascavel

Evento: 15 e 16 de outubro de 2024

Local: Teatro Municipal Sefrin Filho

Fonte: Secom