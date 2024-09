Informe da Redação

Governador licenciado?

O governador do Paraná Ratinho Junior, deverá se licenciar do cargo para se dedicar à campanha eleitoral de alguns aliados estratégicos nesta reta final. Curitiba, Ponta Grossa e São José dos Pinhais serão algumas das prioridades do governador que já está de olho na montagem do xadrez político eleitoral do Paraná em 2026. Ele deve deixar o Palácio Iguaçu na próxima terça-feira (1°) passando o bastão para o vice, Darci Piana.

Pedágio Paraná

Deputados estaduais do Paraná protocolaram na ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) um conjunto de 24 questionamentos sobre itens do edital de licitação e dos contratos dos lotes 3 e 6 da nova concessão das Rodovias Integradas do Paraná, o PR Vias. Os leilões estão agendados para 12 e 19 de dezembro, respectivamente.

Explicações

Os parlamentares pedem explicações sobre diversos aspectos do processo licitatório, questionando itens que elevam o valor das tarifas, que tratam do prazo da concessão, da redução de investimentos e também de cláusulas que protegem o concessionário em detrimento dos direitos dos usuários de rodovias.

Prazo

Outra observação relevante é em relação à cláusula do contrato que indica que o prazo das concessões pode ser estendido por mais 30 anos. No pedido de informações, os deputados sustentam que a lei 20.668/21, aprovada pela Assembleia Legislativa, prevê apenas o prazo de 30 anos de delegação para os trechos de rodovias estaduais que formam cada lote do programa de concessões.