Informe da Redação

Silvio Almeida caiu

Aconteceu o que já se esperava. A conversa entre o presidente Lula e Silvio Almeida acabou com o agora ex-ministro demitido. Acusado de assédio e importunação sexual deixaram a situação de Almeida insustentável. Várias denúncias pesam contra Silvio Almeida que será investigado pela Polícia Federal, especialmente, porque uma das mulheres denunciantes foi a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. As denúncias de assédio vieram à tona na quinta-feira (5), publicadas pelo colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles. Silvio Almeida nega todas as acusações.

Programa eleitoral

Uma semana de programa eleitoral no rádio e na TV e as coisas ainda permanecem mornas, em Cascavel. Os candidatos estão mais limitados a tentar apresentar algum tipo de proposta do que “atacar” ou questionar os programas dos candidatos adversários. Além disso, os programas ainda precisam chamar a atenção do eleitor que não “entrou no clima” das eleições.

E o Bolsonaro?

Outro ponto que chamou a atenção nas propagandas foi a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que era esperado para aparecer nos programas eleitorais do candidato Renato Silva (PL). Apenas fotos de encontro com Renato e Bolsonaro foram apresentadas, no entanto, o ex-presidente ainda não apareceu para “pedir” o voto para Silva.

Doação PP

O Partido Progressistas depositou R$ 200 mil para a campanha do candidato a prefeito de Cascavel, Marcio Pacheco (PP). Diferente das doações dos outros candidatos que são oriundos do FEFC (Fundo Especial de Financiamento de Campanha), o depósito para Pacheco foi do Fundo Partidário do Progressistas.

Moro em Cascavel

O Senador Sergio Moro (União Brasil) em Cascavel, sexta-feira (6), para participar das gravações do programa eleitoral do candidato Marcio Pacheco. Segundo apurado pela coluna, Moro chegou à cidade no início da tarde e se dirigiu ao Trevo Cataratas, para falar sobre o acordo de leniência firmado entre o MPF (Ministério Público Federal) e a concessionária Eco Cataratas, para a construção do novo trevo, em Cascavel.

Julgamento candidaturas

A Justiça Eleitoral de Cascavel já iniciou o julgamento das candidaturas de postulantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador no município de Cascavel. Até o fechamento da edição desta edição, 19 candidaturas já haviam sido julgadas, sendo 13 deferidas, cinco renúncias e um com pedido não conhecido.

OAB Paraná

O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira foi escolhido como candidato a presidente da OAB-PR pela chapa XI de Agosto, de situação. A eleição vai ser realizada em novembro. Pereira tem o apoio de diversos ex-presidentes da entidade. Luiz Fernando é filho do ex-governador do Paraná, Mario Pereira, e é o atual diretor-tesoureiro da seccional.

PPA Paraná

O Governo do Paraná divulgou o relatório de monitoramento do Plano Plurianual 2024-2027. O documento abrange o desempenho do primeiro semestre de 2024 e traz bons indicativos sobre a execução das metas estabelecidas. De acordo com os dados, das 1.326 entregas propostas para o quadriênio, 1.144 delas são previstas para 2024, das quais 813 (71,1%) estão bem encaminhadas, com 767 consideradas com andamento normal e 46 avaliadas como concluídas.

Impeachment Moraes

Um levantamento mostra que a maioria dos congressistas ainda não se posicionou sobre a abertura de um processo de impeachment contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Ao todo, 170 são a favor da destituição de Moraes do cargo, enquanto 112 são contra e 307 ainda não definiram.