Igreja e entidades preparam o “Dia do Acolhimento Fraterno”

No próximo dia 17, a Igreja celebra a VIII Jornada Mundial dos Pobres. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por meio de sua Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, celebrará a data a partir deste domingo (10).

Anualmente, o evento é celebrado em torno de um tema e um lema, que este ano serão “Ouve o meu clamor” e “A oração do pobre eleva-se até Deus” (Eclo 21,5), respectivamente. “O Papa Francisco [ao instituir esta data] enxergou a oportunidade em construir processos de formação, reflexão e gestos concretos nas comunidades e com as pessoas em situação de vulnerabilidade ou extrema pobreza”, explica Alessandra Miranda, assessora da Comissão Sociotransformadora da CNBB.

A aplicação do tema e do lema da campanha serão refletidos em algumas ações propostas pela comissão da CNBB. “Na carta enviada pelo Papa Francisco, em decorrência do VIII Dia Mundial dos Pobres, ele diz: ‘A oração do pobre eleva-se até Deus’ (cf. Sir 21, 5). No ano dedicado à oração, em vista do Jubileu Ordinário de 2025, essa expressão da sabedoria bíblica é ainda mais oportuna a fim de nos preparar para o Dia Mundial dos Pobres”, detalha Alessandra.

A participação das autoridades

Dados do Governo Federal atestam que entre 2022 e 2023, 9,6 milhões de pessoas saíram da condição de extrema pobreza no País. Ainda assim, o Brasil segue sendo um dos países com maior desigualdade social no mundo — algo que dificulta sobremaneira a ascensão social dos mais pobres. “Os governantes têm um papel fundamental para a superação das misérias e violências geradas pelas desigualdades sociais”, afirma Alessandra. “É urgente que o poder público conheça e atue por meio das políticas públicas e outras ações sociais de forma que respondam as necessidades das pessoas”, diz.