Idoso morre atropelado por carro em Cascavel; veja o vídeo

Um idoso identificado como José Ferreira Tavares, de 75 anos, morreu no início da manhã desta segunda-feira (5), após ser atropelado por um Fiat Mobi. O fato aconteceu na Rua Expresso Norte, no Loteamento Florais do Paraná, na região Norte de Cascavel. Veja o vídeo abaixo:

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que o homem atravessava a via, quando é atingido fortemente pelo carro. Com o impacto, ele foi arremesado para o alto e depois deslizou por mais alguns metros no chão.

Socorristas e médico do Siate foram chamados para prestarem atendimentos, mas infelizmente apenas puderam constatar a morte da vítima. A Polícia Militar esteve no local e deteve o motorista do Mobi, pelo crime de embriaguez ao volante. O teste do etilômetro teve resultado de 0,49 mg/L.

O corpo de José foi levado ao Instituto Médico Legal para a realização dos exames de necrospia, e na sequência será liberado aos familiares para os atos fúnebres.

Colaboração: SOT