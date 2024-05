Handebol disputa liderança do Estadual

Cascavel – Após duas etapas, as equipes cascavelenses estão na briga pela liderança do Paranaense Sério Ouro de handebol na categoria adulta. As cidades de Umuarama e Corbélia foram as sedes das primeiras rodadas com o FAG/Cascavel, no feminino, e ACH/Lanali, no masculino, vencendo todos os seus jogos. Com isso, os times dividem a liderança do ranking com a Unicesumar Maringá, o que já dá indícios dos times que farão a final.

Porém, ainda restam três etapas da fase de classificação para definir os times que irão para as semifinais. O próximo desafio para os cascavelenses será neste final de semana, em Maringá, com mais dois jogos para cada equipe.

O time masculino vai enfrentar dois adversários da região. Santa Helena, no sábado, às 19h30, e Assis Chateaubriand, no domingo, às 12h30. Já a equipe feminina encara Foz, no sábado, às 16h30, e Londrina, no domingo às 9h45.