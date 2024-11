Grave acidente envolvendo duas motocicletas na Ponte da Amizade; Uma das motos pegou fogo

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas paralisou o tráfego na Ponte Internacional da Amizade na manhã desta quarta-feira (20), na pista sentido Paraguai.

Confira as imagens – Vídeo: Redes Sociais

De acordo com testemunhas, as duas motocicletas trafegavam pela ponte quando colidiram frontalmente. O impacto da batida foi violento, arremessando os ocupantes dos veículos ao asfalto. Em seguida, uma das motocicletas pegou fogo, gerando uma densa coluna de fumaça que era visível a grande distância.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e constatou que o acidente ocorreu no lado brasileiro da ponte. As vítimas, um casal de estudantes de medicina que reside no Paraguai, foram socorridas em estado grave por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhadas para o Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. A mulher morreu no caminho do hospital.