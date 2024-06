Gramado: uma boa opção, mesmo após as enchentes no Rio Grande do Sul

Cascavel – Um destino sempre escolhido pelos cascavelenses para as férias de julho é a cidade gaúcha de Gramado, mas será que esta ainda é uma boa opção depois da enchente que castigou o estado na primeira quinzena de maio? Clientes, agentes de viagens, prefeitura da cidade e associações ligadas ao setor de turismo garantem que sim e inclusive vêm se empenhando em divulgar o contrário, mostrando o cenário atual em que a infraestrutura voltada aos turistas tem capacidade de atendimento. A economia de várias cidades da Serra Gaúcha, como Gramado, Canela e Bento Gonçalves dependem do turismo, principalmente nesta época do inverno.

Alguns clientes da agência de viagens da Cristiane Ortolan se assustaram com as notícias. “Fizeram uma generalização do caos e preferiram remarcar suas viagens”, analisa. Ela também constatou que a procura pelo destino está bem menor em comparação com o ano passado.

Para quem quiser viajar para Gramado nestas férias, Cristiane garante que ainda dá tempo e é possível aproveitar as ótimas tarifas oferecidas, desfrutando de um excelente destino. “Convido os cascavelenses a priorizarem Gramado nestas férias, afinal estamos todos unidos pelo Rio Grande do Sul”, finaliza a sócia-proprietária da Cia Turismo.

Bônus

João Victor Silvério decidiu ainda em janeiro que passaria seis dias em Gramado no mês de julho com a mulher e o filho de cinco anos, fazendo o percurso de carro. Ele pagou R$3.800,00 de hospedagem e desde que os eventos climáticos extremos chegaram ao Rio Grande do Sul, o hotel vem mantendo contato para que o cascavelense não desista da viagem. “O hotel me deu um bônus de R$800,00 para consumo e ainda posso receber o valor que não utilizar em dinheiro”, conta. João Victor disse que ainda ganhou uma refeição a mais no hotel por dia com o aumento da categoria da pensão.

Uma dica que o gerente de vendas compartilha é acompanhar comerciantes locais e influencers nas redes sociais “assim é possível saber da realidade local e pegar muitas dicas de economia”. Ele disse que os preços dos passeios baixaram em torno de 30% e a compra de última hora acabou compensando este ano.

O destino

Gramado fica a cerca de 850 quilômetros de Cascavel e vários trechos de estradas estão passando por obras depois das enchentes, o que acrescenta algumas horas à viagem de carro. O aeroporto de Porto Alegre continua fechado e as opções mais próximas são os aeroportos de Caxias do Sul e de Canoas. Segundo informou a prefeitura de Gramado à reportagem, o eixo turístico do entorno da cidade está totalmente recuperado.

Gramado é considerada a mais europeia das cidades do sul do país com ruas floridas, arquitetura detalhada, requinte da gastronomia e a originalidade das colônias.

Quem gosta de natureza não pode deixar de fazer um roteiro de agroturismo, pois é nas colônias que se esconde a paisagem mais original e bonita de Gramado. Com a maior infraestrutura turística do estado do Rio Grande do Sul, Gramado oferece mais de 200 casas gastronômicas que servem desde o mais simples até o mais exigente paladar. A rede hoteleira conta com centenas de estabelecimentos e cerca de 20.000 leitos.

Campanha

A Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav Nacional) lançou recentemente a campanha: “Não cancele, remarque!” para apoiar a recuperação do Rio Grande do Sul. A associação pede aos passageiros que não cancelem suas viagens, mas sim remarquem para uma data futura. A hashtag #nãocanceleremarque já está sendo divulgada nas redes sociais da Abav Nacional.

Ajuda do Governo Federal

O Ministério do Turismo também recomenda que as visitas programadas ao estado não sejam canceladas, mas sim reagendadas para outra data. Essa iniciativa faz parte de uma campanha do governo federal diante da situação climática crítica que afetou a região Sul do país. Para regular os pacotes turísticos já vendidos para o estado, o Ministério do Turismo está elaborando uma Medida Provisória para garantir todos os direitos dos consumidores, assegurando assim uma viagem segura e tranquila no futuro para aqueles que desejam conhecer as belezas do Rio Grande do Sul.