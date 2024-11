Gaeco cumpre mais de dez mandados operação contra venda irregular de agrotóxicos em Cascavel

Ao todo, mais de dez mandados foram cumpridos em diversos bairros do município, incluindo a sede da empresa e residências de seus proprietários . Os materiais que foram apreendidos durante a operação foram encaminhados à sede do Gaeco em Cascavel .

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ( Gaeco ) do Ministério Público do Paraná, desencadeou uma operação na manhã desta terça-feira (26), em Cascavel . A ação foi acompanhada por técnicos da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná ( Adapar ). O trabalho envolveu o cumprimento de mandados contra uma empresa que comercializaria agrotóxicos contrabandeados.

A aplicação destes agrotóxicos contrabandeados pode contaminar o solo, os recursos hídricos e os alimentos, expondo os consumidores e os trabalhadores rurais a riscos graves, como intoxicações e doenças crônicas. O uso indiscriminado de produtos ilegais também pode contribuir para a resistência de pragas, tornando o controle agrícola mais difícil e oneroso.

A participação da Adapar na operação, a pedido do próprio Ministério Público e do Gaeco, se deve justamente à área de atuação da Agência, focada na conformidade do comércio e uso de insumos agropecuários, assim como na promoção da saúde animal, sanidade vegetal, inocuidade dos alimentos e uso adequado do solo agrícola.

Fonte: AEN