Festival de Dança de Cascavel divulga resultado da seletiva

A Secretaria Municipal de Cultura de Cascavel acaba de disponibilizar o aguardado resultado da Seletiva do 34º Festival de Dança. Com um total de 317 coreografias inscritas, distribuídas entre a Mostra Competitiva, Avaliativa (Junior, Sênior e Infantil), K-Pop e Gospel, o festival promete ser um dos maiores eventos culturais da cidade, reunindo 864 participantes de 22 diferentes municípios.

Os resultados completos da seletiva estão disponíveis online e podem ser acessados por meio do link: www.linktr.ee/culturacascavel. A Secretaria de Cultura convida todos os envolvidos a consultarem a lista.

O festival, que ocorrerá de 28 de agosto a 1º de setembro, contará com diversidade das apresentações e ampla participação de grupos. Ao todo, 62 grupos foram selecionados, com coreografias que vão desde o Ballet Clássico até o K-Pop, passando pela Dança Contemporânea, Jazz Dance, Dança do Ventre e Danças Populares.

Destaques da programação



Entre os momentos mais aguardados do evento, está a noite de abertura que contará com o espetáculo “Contra Ponto” do Balé Teatro Guaíra. A entrada para o espetáculo será gratuita, mediante a doação espontânea de 1kg de alimento não perecível e os ingressos em breve estarão disponíveis.

A programação completa do festival será divulgada em breve, mas já se sabe que a Noite da Dança do Ventre, que ocorrerá em 31 de agosto, às 19h15, com apresentações das coreografias selecionadas nas categorias Júnior e Sênior.

Além das apresentações, o festival também promoverá oficinas de dança, que já estão com as vagas abertas, criando oportunidades para o aprimoramento técnico e artístico dos participantes e do público em geral.

FESTIVAL



O Festival de Dança de Cascavel é uma iniciativa que visa não apenas o entretenimento, mas também o fortalecimento da cultura e da arte entre os jovens, incentivando o desenvolvimento artístico desde a adolescência até a juventude. Com isso, o evento se consolida como um palco de oportunidades para os talentos da dança emergentes do Paraná.

Serviço:

• Festival de Dança de Cascavel

• Data: 28 de agosto a 1º de setembro de 2024

• Lista dos Selecionados: www.linktr.ee/culturacascavel

FONTE: Secom