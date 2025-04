Feriadão prolongado tem policiamento reforçado nas rodovias do Paraná

Durante o período da operação, a PRF irá intensificar as fiscalizações nos trechos com maior índice de sinistros, priorizando condutas de risco como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, o uso de celular ao volante, embriaguez e transporte irregular de crianças. Também serão reforçadas as ações voltadas para motociclistas e condutores de veículos de carga e transporte de passageiros. O planejamento da operação foi elaborado com base na análise de dados de sinistros registrados em anos anteriores.

O feriadão – que neste ano vai unir a Páscoa e Tiradentes – deve movimentar as rodovias federais e estaduais que, a partir desta quinta-feira (17), estarão com o efetivo reforçado tanto nas rodovias federais quanto nas estaduais. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza até a próxima segunda-feira (21) a Operação Semana Santa 2025 , com foco na redução dos acidentes e no reforço da segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado.

De acordo com o inspetor da PRF, Edir Veroneze, é importante sempre que o motorista for sair para viajar prestar atenção nas condições do veículo e também quem vai conduzir o veículo, já que o condutor tem que estar em dia com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), documentação do veículo, e itens de segurança já que o veículo tem que estar apto a estar na rodovia, em caso de uma situação de emergência o veículo possa ser utilizado não apenas para rodar, mas para guardar também uma situação na rodovia por mais horas.

Rodovias estaduais

A PRE (Polícia Rodoviária Estadual) também reforçou o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado, com foco na fiscalização de veículos e condutores, com ações que seguem até a terça-feira (22). O trabalho que também envolve conscientização nas rodovias, contará com policiais utilizando radares portáteis para coibir o excesso de velocidade, além da realização de testes de etilômetro durante as abordagens, com o objetivo de combater a embriaguez ao volante.

Paraná

No último feriado, no Carnaval, o BPRv, emitiu 3.365 autos de infração de trânsito. Também foram expedidas 74 notificações por dirigir sob a influência de álcool ou outros entorpecentes. Além disso, foram registradas 6.590 imagens de radar de veículos trafegando acima da velocidade permitida. Também foram apreendidos quase 30 quilos de entorpecentes.