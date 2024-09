Exportação de mel pelos portos do Paraná cresce 376%

Os portos paranaenses exportaram 3.847 toneladas de mel entre os meses de janeiro a julho de 2024, representando um crescimento de 376% em comparação ao mesmo período do ano passado (808 toneladas). O aumento está muito acima da média nacional. Dados do governo federal disponibilizados no Comex/Stat, mostraram um crescimento brasileiro de 26%, passando de 16.823 toneladas, em 2023, para 21.144 toneladas este ano.

Apicultura

“A apicultura é uma atividade extrativista sustentável, que beneficia a fauna e a flora, e pode gerar diversos produtos, entre eles o mel, que é o mais rentável. Os Estados Unidos e o Canadá são os principais destinos tanto no Paraná quanto no Brasil”, comentou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

Após a pandemia, o consumo de mel nos Estados Unidos vem sendo retomado aos poucos. Por outro lado, o grande fornecedor da commodity no mundo, a China, está enfrentando problemas de adulteração, o que impacta na qualidade da carga. Por ser um produto nutricional e medicinal, o mel adulterado não serve para consumo.

“O Porto de Paranaguá é o segundo maior porto a movimentar mel para exportação no Brasil, perdendo apenas para o Porto do Rio de Janeiro. A commodity é exportada em tambores, que são despachados em contêineres dry”, explicou o diretor de Operações da Portos do Paraná, Gabriel Vieira.

Segundo a Secretaria estadual da Agricultura, no Paraná, assim como em todo território brasileiro, desenvolve-se a exploração econômica e racional da abelha do gênero Apis e espécie Apis mellifera.

PRODUÇÃO NO PARANÁ

A exportação de mel natural produzido no Paraná – não só pelos portos locais – cresceu 113% no primeiro semestre deste ano, em comparação com o mesmo período de 2023. Foram 2.191 toneladas em 2024, contra 1.026 toneladas de janeiro a junho do ano passado. O crescimento do volume também foi acompanhado pelo aumento na receita, com US$ 5,5 milhões nos primeiros seis meses deste ano, 77% a mais que os US$ 3,1 milhões de 2023.

O levantamento é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O Paraná foi o quarto maior exportador de mel do País no período de janeiro a junho. O Piauí aparece em primeiro lugar, com US$ 14,4 milhões e 5.920 toneladas; Minas Gerais em segundo, com US$ 7,7 milhões e 2.918 toneladas vendidas ao Exterior; e Santa Catarina, na terceira posição, vendeu US$ 6,3 milhões e 2.522 toneladas.

Fonte: AEN