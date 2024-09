ESG mobiliza 300 empresários do Paraná no 7º Congresso Caciopar

Trezentos empresários do Oeste e de outras regiões do Paraná participaram nesta sexta-feira, da sétima edição de um dos maiores eventos empresariais do Estado. O Congresso Caciopar aprofundou aspectos técnicos, importância e impactos dos conceitos do ESG no cotidiano de empresas e corporações. O evento ocorreu no Hotel Sesc Fazenda e recebeu personalidades do movimento associativista empresarial.



O tema do Congresso da Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná foi ESG: O desafio de produzir e gerar oportunidades com criatividade e sustentabilidade. “Esse é um fórum que integra empresários no debate e reflexões sobre assuntos atuais e tendências ao setor produtivo”, pontua o presidente da Caciopar, Lucas Eduardo Ghellere.



As atividades iniciaram às 8h com credenciamento e atração cultural. A primeira palestra, às 9h40, foi do professor e ex-reitor da UFPR Zaki Akel Sobrinho, que falou sobre Educação que transforma, inovação que multiplica. Em seguida, quem subiu ao palco foi o sócio-fundador da Fábrica de Águias, Marcos Frazão, que falou sobre A arte de transformar propósito em resultados: ESG como futuro sustentável. Em seguida foram entregues premiações e certificados do Prêmio Presidente Destaque, certificações do PDLA e do PCGF com Inovação. Depois, haverá pausa para almoço.



O evento teve ainda apresentação cultural e talk show cases ESG: Oficina do Sorvete e Cataratas SA (Foz) e Frimesa (Medianeira), com moderação de Bruna Saara de Oliveira, especialista em ESG. A primeira palestra da tarde foi sobre Líderes inspiradores engajam pelo exemplo, com o instrutor da Fábrica de Águias, Antônio Medeiros. Na sequência foi aberto espaço à Caciopar Jovem com os seguintes eventos: Etapa I – Jovens que Inspiram – Case: Móveis Gruber, de Marechal C. Rondon, com Mairus Gruber sócio-proprietário. Etapa II – Protagonismo Caciopar Jovem).



Por sua vez, a Caciopar Mulher teve, na Etapa I, o Case: Mulheres e o poder de impactar e transformar: Elas criando legado, com Marisol Chiesa, presidente da Cacinp Mulher, e a Etapa II abriu espaço à 5ª edição do Prêmio Caciopar Mulher Empreendedora. A palestra de encerramento foi às 17h10 sobre Como a Governança e o “C do ESG” aumentam a lucratividade e a resiliência de seu negócio, com Carlos Camargo, (especialista em ESG, Sustentabilidade, Análise de Risco, Consultor Ad Hoc Globo News, Record e SBT, professor/MSC e palestrante. O encerramento teve coquetel e música ao vivo.