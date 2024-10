Equipe do Corpo de Bombeiros de Cascavel vence desafio estadual de salvamento veicular

Com a participação de nove equipes de todo o Estado, o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) promoveu, nesta quarta e quinta-feira (9 e 10), o 3º Desafio Estadual de Salvamento Veicular. A competição, incluída na programação da semana de aniversário de 112 anos da Corporação, foi vencida pela equipe do 4º Grupamento de Bombeiros, de Cascavel, no Oeste. O resultado assegurou ao time do Interior a responsabilidade de representar o Paraná no 7º Desafio Nacional de Salvamento Veicular, em Belo Horizonte (MG), entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro.

O primeiro lugar do pódio não é novidade para a equipe de Cascavel, que já é referência na área e levou também a taça em todas as três premiações individuais nesta quinta-feira. Agora bicampeão consecutivo da competição estadual, o time liderado pelo primeiro-tenente William Steffen Risardi representou o Paraná no Brasileiro e no Mundial do ano passado, na Espanha. No próximo mês de novembro, já tem outra missão internacional, desta vez no Mundial de Portugal.

“Para nós é uma satisfação enorme. Resultado de muito trabalho. As competições são muito legais, mas, acima de tudo, está a preparação das equipes para esses desafios. É algo que traz muito retorno à sociedade. Nossa equipe, por exemplo, além de treinar e tirar serviço nas viaturas operacionais, instrui outros bombeiros, operadores do SAMU”, disse o tenente Risardi.

E o crescimento passa também pelas experiências fora das divisas do Estado. “Nos alegra muito poder participar de um campeonato de nível nacional, se integrando com outras equipes, conhecendo técnicas novas, e se aperfeiçoando. Da mesma forma em um evento de nível mundial. É uma satisfação e um aprendizado que se reverte para a nossa comunidade”, acrescentou.

Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior foi o responsável por entregar os troféus aos vencedores. E frisou a importância das habilidades de salvamento veicular para a Corporação. “É um tema importantíssimo, que estamos trabalhando muito bem em nível nacional e mundial. O Paraná conseguiu nestes últimos anos estar à frente dessa missão, sendo um local buscado por outros estados pelo conhecimento da doutrina desse atendimento”, afirmou.

As provas de salvamento veicular consistem em simulações de acidentes de trânsito. Cada equipe tem até 25 minutos para prestar todo o atendimento às eventuais vítimas. O grande desafio é efetuar esse socorro com a máxima segurança e dentro do menor tempo possível, uma vez que, em situações reais, cada minuto pode ser crucial para salvar vidas.

No 3º Desafio Estadual de Salvamento Veicular, as equipes enfrentaram um único cenário, no qual duas vítimas – uma em situação crítica e outra estável, mas com alguma parte do corpo presa no veículo – precisavam ser retiradas de automóveis envolvidos em um acidente.

A atividade exige conhecimentos de comando, técnica e atendimento pré-hospitalar. Até por isso, as equipes são compostas por sete integrantes: um comandante; três membros da equipe técnica; dois membros da equipe de atendimento pré-hospitalar; e um reserva.

“A importância desse tipo de evento, além da integração de todas as nossas unidades operacionais, é o atendimento final para a população paranaense”, explicou o major Tiago Zajac, presidente da Câmara Técnica de Salvamento Veicular do CBMPR, que organiza o evento. “Esses desafios estimulam a criação de equipes em todos os cantos do Estado. E essas equipes realizam instruções para as tropas locais, ajudando a incorporar a dinâmica do salvamento veicular no serviço diário das guarnições”, afirmou ele, que elogiou o equilíbrio entre os competidores.

O grupo campeão tem no comando o 1º tenente Risardi; os técnicos são o 1º tenente Cícero Navega Vianna, o 1º sargento Gléber Antônio Baranowski e o 3º sargento Franciney Rodrigues. O APH fica a cargo do 3º sargento Edson Ribeiro dos Santos e do cabo Fernando Ita Ferres Gonçalves. A reserva é a 3º sargento Melânia Giraldi.

PARTICIPAÇÕES

Participaram do 3º Desafio Estadual de Salvamento Veicular nove equipes dos três Comandos Regionais Bombeiro Militar (CRBMs). Do 1º CRBM (Grande Curitiba), os competidores vieram do 2º GB (Ponta Grossa); 8º GB (Paranaguá); e STABFEM, equipe composta só por mulheres. O 2º CRBM (Londrina) enviou representantes do 3º GB (Londrina); 5º GB (Maringá); e 8º SGBI (Cianorte). Já o 3º CRBM (Cascavel) contou com bombeiros do 4º GB (Cascavel); 10º GB (Francisco Beltrão); e 6º SGBI (Umuarama).

Confira o pódio de cada modalidade:

Melhor equipe

1º – 4º GB (Cascavel)