Empresário do Oeste recebem medalha do “Mérito Industrial”

Mais de 450 convidados, incluindo lideranças industriais, empresários e autoridades, prestigiaram a comemoração da Semana da Indústria 2024 na região Oeste, , em ssolenidade promovida pela Fiep (Federação das Indústrias do Paraná), no Tuiuti Esporte Clube, e,m Cascavel, na última semana. A solenidade faz parte da programação que está percorrendo todas as regiões do Estado, em alusão ao Dia Nacional da Indústria, celebrado em 25 de maio. Durante o evento, dois empresários do Oeste foram homenageados pela entidade: Claudinei dos Anjos, fundador da Anjos Colchões & Sofás, recebeu a medalha do Mérito Industrial, enquanto Itagiba Fortunato, da Tuicial Indústria Gráfica, foi condecorado postumamente com o título de Benemérito da Indústria.

O presidente do Sistema Fiep, Edson Vasconcelos, ressaltou que a região Oeste, que atualmente responde pelo segundo maior PIB Industrial do Paraná, é um exemplo da pujança e do potencial da indústria paranaense. Para que o setor cresça ainda mais em todo o Estado, a Federação vem se reaproximando das diferentes regiões para entender suas peculiaridades e necessidades. “Em menos de sete meses de gestão, já entregamos um pacote de mudanças e a promessa de interiorização das ações da Fiep está acontecendo com os Fóruns Regionais da Indústria e a instalação de Conselhos Regionais”, disse, acrescentando que as comemorações da Semana da Indústria também fazem parte desse processo.

Vasconcelos destacou, ainda, que todo esse trabalho que a Fiep vem realizando em busca de um melhor ambiente para a atividade industrial do Paraná é uma forma de valorizar o esforço diário dos empresários, a exemplo daqueles que foram homenageados durante a solenidade. “Nada melhor do que prestigiar e homenagear o ator mais importante desse processo todo que é o industrial e a indústria. Nós temos que sempre batalhar pelo melhor ambiente e por políticas públicas para a indústria, mas quem faz acontecer é o industrial, é aquele que coloca seu patrimônio em risco, que não desiste, que tem resiliência”, afirmou.

O evento em Cascavel teve a participação de diretores da Fiep, presidentes de sindicatos empresariais e lideranças industriais e de outros segmentos econômicos de toda a região Oeste, além de autoridades municipais, deputados estaduais e os presidentes da Acic, Siro Canabarro, e do Codesc, Alci Rotta Junior.

Mérito Industrial

A celebração da Semana da Indústria em Cascavel teve como momento marcante o reconhecimento a empresários da região. Claudinei dos Anjos, fundador da Anjos Colchões & Sofás, com sede em Capitão Leônidas Marques, recebeu a medalha do Mérito Industrial. A condecoração é concedida pela Fiep a empresários ou empresas que prestam serviços relevantes para o desenvolvimento do parque industrial paranaense.

Em 1989, Anjos começou a produzir estofados, junto com mais quatro funcionários, para vender em feiras e eventos da região. O empresário criou, perdeu, reinventou-se e, ainda hoje, investe em projetos que contrariam as expectativas. Em 2001, a empresa começou a fabricar sua própria espuma para suprir a demanda do mercado. Nessa mesma época, também se iniciou a fabricação de colchões. Em 2007, já tendo a produção de colchões como carro chefe, a Anjos Colchões Franchising foi criada, transformando a marca em uma das maiores franquias do ramo na América Latina.

Hoje, a Anjos Colchões & Sofás conta com mais de 100 unidades comerciais em operação, além de 3 complexos fabris. No total, estima-se que toda a rede, contando franqueados e franqueadora, gere mais de 500 empregos diretos, além de outros 1,8 mil indiretos.

Ao receber a medalha do Mérito Industrial, Claudinei dos Anjos relembrou sua trajetória desde a decisão de, com apenas 21 anos de idade, montar uma fábrica em uma pequena cidade da região. Lembrou, ainda, de grandes desafios superados, como um incêndio que destruiu a maior parte da indústria, em 1999. “Com o incêndio, a vontade era até de desistir, mas em menos de dois anos conseguimos pagar nossas dívidas e reconstruir”, disse.

Para ele, a homenagem prestada pela Fiep é um reconhecimento de que o trabalho da Anjos está no caminho certo. É, também, um estímulo ao crescimento da empresa. “Hoje, com 34 anos, nossa empresa é média, mas queremos chegar aos 40 anos sendo uma empresa grande”, completou.

As homenagens a Claudinei dos Anjos e Itagiba Fortunato foram propostas por sete sindicatos industriais que atuam na região: Sindimadeira, Sinduscon Oeste, Sindap Oeste, Sindwest, Sindicer Oeste, Sindgraf e Sindirepa Cascavel.

Outras regiões

Além de Cascavel, as celebrações e homenagens da Semana da Indústria 2024 já aconteceram em Guarapuava, nos Campos Gerais, na segunda-feira (20), e em Francisco Beltrão, no Sudoeste, na terça (21). Nos próximos dias, ocorrem em Maringá, no Noroeste (dia 23), e Apucarana, no Norte (dia 24). As atividades serão encerradas no dia 27, com uma solenidade em Curitiba.

Homenagens a sindicatos

A solenidade em Cascavel também foi marcada por homenagens prestadas pela Fiep a sindicatos da região. Placas comemorativas foram entregues ao Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria do Oeste do Paraná (Sindap Oeste), que em 2024 está completando 25 anos de fundação, e ao Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná (Sinduscon Oeste), que está comemorando 30 anos de atuação.

Título Benemérito da Indústria para Itagiba Fortunato

Já Itagiba Fortunato foi homenageado com o título de Benemérito da Indústria, que reconhece industriais já falecidos que se dedicaram ao crescimento do setor no Paraná. Nascido em 1935, ele sempre teve paixão pela comunicação impressa. Começou sua carreira como tipógrafo, aos 14 anos, trabalhando em diversas gráficas de Cascavel.

Ao longo dos anos, acumulou experiência e conhecimento, alimentando o sonho de ter seu próprio negócio. Em 1978, com o apoio da esposa Geni Lourdes Citon Fortunato, Itagiba deu vida à Tuicial. O nome da empresa foi inspirado no clássico duelo entre o Tuiuti Esporte Clube e a Associação Atlética Comercial, os times mais tradicionais de Cascavel.

A jornada da Tuicial não foi fácil. A empresa começou em um espaço modesto, com apenas dois funcionários e um maquinário básico. Com o passar dos anos, a Tuicial se adaptou às novas tecnologias e às demandas do mercado. A empresa investiu em maquinários modernos e ampliou sua gama de produtos, atendendo a clientes de todo o Paraná. Fortunato faleceu em 13 de março de 1996.

Representando a família, o filho Itagiba Fortunato Junior afirmou que a condecoração da Fiep é uma homenagem ao legado de seu pai. “É uma grande honra poder representar a família e falar da pessoa que me inspira. Ele teve uma vida sofrida, perdeu o pai, assim como eu, aos 6 anos de idade. Muito cedo desenvolveu seu tino comercial e, próximo dos 18 anos, fundou o que viria a ser a gráfica Tuicial”, relembrou.

Junior afirmou, ainda, que os ensinamentos de seu pai ainda são seguidos na Tuicial até hoje. “Ele era um homem simples que, apesar do pouco estudo, possuía uma inteligência acima da média. Ele partiu há 28 anos, mas até hoje suas atitudes e preceitos ecoam nos corredores da nossa empresa. Tudo o que construímos tem como fundamento o que ele nos deixou”, disse, fazendo questão ainda de estender a homenagem a sua mãe, Geni Lourdes Fortunato. “Esta justa homenagem é para o meu pai, mas eu gostaria de homenagear aquela que nos mostrou o caminho, criou quatro filhos e manteve a empresa”, ressaltou.