Em desvantagem, Stein decide vaga na LFF

O Stein Cascavel perdeu a invencibilidade na temporada justamente no momento de um play-off. A derrota para a ADEF, em Brasília, por 1 a 0, faz com que o time tenha a necessidade de vitória no jogo marcado para este domingo, às 16 horas, no Ginásio da Neva. As brasilienses jogam por um empate no tempo normal. Como nesta fase o saldo de gols não importa, o Stein precisa vencer no tempo normal para jogar por um empate na prorrogação.

“Precisamos buscar em casa o que não conseguimos fazer lá. Precisamos tirar muitas lições daquele jogo, ter uma postura bem diferente, mas sei que o grupo tem todas as condições de reverter isso. Trabalhamos bem durante a semana e vamos em busca da terceira semifinal seguida”, comentou o técnico Marcio Coelho, que terá todas as atletas disponíveis para a partida.

A ADEF garantiu vaga para a segunda fase com a oitava melhor campanha da Liga Feminina de Futsal.