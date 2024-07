Edital para inspecionar pontes e viadutos de rodovias estaduais atrai 11 interessados

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), promoveu nesta segunda-feira (29) a sessão de disputa de edital para contratar a inspeção de obras de arte especiais (OAEs) em rodovias estaduais de todas as regiões do Estado. São centenas de pontes, viadutos e trincheiras, passarelas, passa-gado e passagens de fauna.

Onze empresas participaram da sessão, oferecendo propostas de preços cada vez menores, até ser declarada melhor classificada a Cap Empreendimentos Ltda., com a proposta de R$ 3.436.000,00. Agora ela tem até esta terça-feira (30) para enviar a documentação exigida pelo edital e um detalhamento da proposta de preços para análise de pregoeira do DER/PR.

O resultado da análise será publicado no portal de compras do governo federal Compras.gov e no portal de compras do Governo do Estado, o Compras Paraná.

Além de 920 OAEs, também serão inspecionadas 5.281 obras de arte correntes, 500 estruturas de contenção de taludes, e os dispositivos de drenagem superficial em 10.247 quilômetros de rodovias estaduais.

O objetivo é avaliar as condições de todas as estruturas e dispositivos e planejar obras de manutenção e conservação conforme a necessidade, garantindo que continuem servindo suas funções na malha rodoviária pelos próximos anos, com segurança ao usuário. Também serão verificadas melhorias realizadas anteriormente, como reparos e recuperação.

O resultado desta inspeção será aproveitado na elaboração de projetos básicos de manutenção e conservação, base para a licitação de obras futuras que vão garantir melhor estabilidade e segurança das rodovias estaduais, inclusive contra efeitos climáticos extremos.

O trabalho em campo será feito por três equipes, compostas por um engenheiro, um técnico para operar drone, um auxiliar de campo e um motorista. Uma quarta equipe vai atuar exclusivamente na inspeção de dispositivos de drenagem. As atividades também contarão com apoio de uma equipe técnica específica para esse contrato, atuando na sede do DER/PR em Curitiba.

Fonte: AEN