Edital para conservação de estrada rural de Guaraniaçu tem resultado final

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), publicou nesta terça-feira (30) o resultado final da licitação para contratar a conservação e pavimentação poliédrica da PR-471 em Guaraniaçu, na região Centro-Sul, trecho não pavimentado da rodovia.

Foi declarado vencedor o Consórcio PR-471 Guaraniaçu, formado pelas empresas Gaissler Moreira Engenharia Civil Ltda. e Hellman Construtora de Obras Ltda., com a proposta de preços de R$ 9.299.790,00, e por ter toda a sua documentação habilitada por pregoeira da Superintendência Regional Oeste do DER/PR.

Estão previstos os seguintes serviços rotineiros de conservação: escarificação, conformação, compactação e regularização do subleito da pista; cascalhamento com material de jazida comercial; melhorias no sistema de drenagem como abertura de valas laterais, execução de caixas de retenção e saídas d’água, limpeza e desobstrução de bueiros, entre outros.

O trecho contemplado tem 45,75 quilômetros de extensão, indo do km 77 ao km 123, entre a BR-277 e o Rio Piquiri, no limite com o município de Campina da Lagoa. O edital também prevê a execução de 10 quilômetros descontínuos de pavimento poliédrico, em 22 segmentos, do km 103 ao km 121, entre o distrito de Guaporé e Guaraniaçu.

Agora a licitação segue para homologação do resultado, que também será publicada em diário oficial, no portal Compras Paraná e no portal de compras do governo federal, o Compras.gov. Na sequência, após trâmites internos, será assinado o contrato e emitida a ordem de serviço.

Os serviços do contrato serão executados ao longo de 730 dias corridos (dois anos).

Fonte: AEN