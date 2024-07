Dupla é condenada por homicídio em posto de combustíveis em Cascavel

O Tribunal do Júri de Cascavel, no Oeste do estado, condenou dois réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná por um homicídio ocorrido em 26 de julho de 2020 em um posto de combustíveis da cidade.

Um dos réus, de 28 anos, foi condenado também por ocultação de cadáver e recebeu pena de 20 anos e um mês de prisão. O outro, de 42 anos, foi apenado com 16 anos e 3 meses de prisão. O Conselho de Sentença considerou as qualificadoras apresentadas na denúncia, de uso de meio cruel (asfixia) e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

De acordo com a denúncia, antes de estrangularem a vítima (um homem), os homicidas “desferiram inúmeros socos, chutes e golpes com pedaços de madeira que causaram no ofendido múltiplas fraturas nos ossos da face e cabeça, além de inúmeras lesões em seu tórax, abdômen e dorso. Os denunciados utilizaram de tamanha crueldade com a vítima que chegaram a chamar trabalhadores do posto de combustíveis para assistir à vítima, já nua e ferida, ser agredida pelos denunciados”.

A suposta motivação do crime seria a suspeita de que a vítima teria abusado sexualmente de uma adolescente, o que não foi comprovado.

Os réus não compareceram à sessão de julgamento, estando em liberdade, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, situação que permanecerá até o trânsito em julgado do processo, do qual ainda cabe recurso.

Fonte: MPPR