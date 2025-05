Duelo regional pode ampliar diferenças na LNF

Marreco e Cascavel se enfrentam neste sábado, pela quarta rodada da Liga Futsal. O jogo acontece em Francisco Beltrão, no Ginásio Arrudão, a partir das 20 horas. Se na Série Ouro o time do sudoeste lidera, na competição nacional é o Cascavel quem dá as cartas entre os times paranaenses, e a partida desta noite pode ampliar, ainda mais, a diferença na classificação.

O tricolor mira o G4 do campeonato, posição que pode obter em caso de uma vitória e da combinação de resultados envolvendo as equipes Atlântico, Magnus, Praia Clube e Corinthians. Até mesmo a vice-liderança é possível. Enquanto isso, o Marreco ocupa a 12ª colocação, mas apenas três pontos atrás do Cascavel.

“Temos uma sequência muito boa, que deixa o clima interno bem melhor. Temos que ter cuidado, porque eles precisam de recuperação e podem igualar os pontos. Tenho certeza que será um jogo muito difícil”, afirmou Scheffer.

Durante a semana, o técnico Deividy Hadson trabalhou as formações com algumas alterações, já que ele não poderá contar com o pivô Vitinho, que está fazendo tratamento no joelho, e o ala Lucão, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa.



