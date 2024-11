Dia de Doar: movimento global para estimular a generosidade

BRASIL – A edição 2024 do Dia de Doar ocorrerá em 3 de dezembro. O movimento visa mobilizar, incentivar e fortalecer atos de generosidade engajando pessoas físicas, empresas e organizações no mundo todo. No Brasil, essa iniciativa tem ganhado força e vem fortalecer a cultura da doação, com o objetivo de tornar o país mais solidário e generoso.

A Legião da Boa Vontade também participa deste movimento por meio de sua campanha de mobilização social Natal Permanente da LBV — Jesus, o Pão Nosso de cada dia!. A ação visa arrecadar alimentos não perecíveis para compor mais de 40 mil cestas. Elas serão entregues a famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social em mais de 200 municípios do país.

O objetivo é proporcionar um Natal digno e sem fome a milhares de famílias atendidas nos serviços e programas socioeducacionais da LBV e também as assistidas por organizações parceiras da Entidade.

Quem luta contra a fome precisa de você! Apoie essa causa!

Acesse: lbv.org.br e doe quantas cestas puder.

Faça uma doação via PIX Solidário, pelo e-mail: [email protected].

Ligue para o telefone: 0800 055 50 99.

Leve sua doação na LBV mais próxima:

São mais de 80 unidades de atendimento da LBV espalhadas pelas cinco regiões brasileiras que estão engajadas nessa grande mobilização solidária para receber as doações de alimentos. Consulte: www.lbv.org/enderecos.