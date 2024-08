Desaparecido desde o dia 12, homem é encontrado pela PRF na BR-163

Nesta segunda (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou um homem que estava desaparecido há duas semanas, em Marechal Cândido Rondon (PR). A informação do desaparecimento foi registrada no dia 12 de agosto.

Por volta das 9 horas, policiais rodoviários federais em ronda pela BR-163, com vistas à localizar um homem com as características descritas na informação do desaparecimento, abordaram um homem que andava pelo acostamento da rodovia federal. Durante a abordagem, em conversas com ele, confirmaram sua identidade. Segundo o homem, de 45 anos, ele deixou sua residência com destino à Ouro Verde do Oeste (PR), fazendo o trajeto à pé, numa distância de mais de 45 quilômetros que, com os próprios meios, tem. duração cerca de 11 horas.



Ele disse que estava retornando a sua residência quando foi abordado pelos policiais. Estes fizeram contato com a empresa em que trabalha, a qual acionou o serviço social que o encaminhou ao CRAS para credenciamento no programa de assistência social.

Fonte: PRF