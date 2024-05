Desafios e perspectivas da educação infantil são temas de seminário

Os desafios e perspectivas para as políticas públicas da educação infantil são temsa do 2º Seminário da Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel, aberto na manhã desta segunda-feira (27) no Teatro Municipal Sefrin Filho. O objetivo é o aprofundamento teórico nas práticas de ensino e cuidado das crianças da educação infantil, além de promover a articulação entre escola e família. O evento é direcionado a diretores, coordenadores pedagógicos, professores e comunidade escolar.

O evento segue até terça-feira (28) e, nas noites de hoje e amanhã, haverá apresentações culturais. A secretária de Educação, Márcia Baldini, explica que estão sendo discutidas as políticas educacionais e pedagógicas para a educação infantil.

“Realmente retrata o que conseguimos avançar até agora em termos de políticas públicas na educação municipal, de práticas pedagógicas e o que nós temos de desafio futuramente para a educação infantil, não somente no município de Cascavel, mas também no âmbito do nosso estado, do nosso país”, enfatiza a secretária.

Cascavel evoluiu no número de atendimento de vagas e avançou na valorização da carreira dos professores, mas Márcia ressalta que ainda existem desafios a serem superados.

“Sabemos do desafio que temos em relação à ampliação de vagas. Isso o Município vem trabalhando assiduamente”, observa.

Wesley Santos, gerente da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação (Semed), diz que Cascavel sentiu a necessidade de trazer essa temática para o debate pelos desafios e possibilidades.

“A Educação Infantil ocupa um espaço de grande valia dentro da política nacional brasileira. Nos últimos anos nós percebemos esse movimento, enquanto trabalhadores da educação, que a Educação Infantil vem sendo colocada como pontos de destaque. E Cascavel sentiu a necessidade de trazer essa temática dos desafios e das possibilidades, como que essa configuração da Educação Infantil está se colocando no futuro. Por conta disso, a gente fez esse apanhado geral, quais seriam os principais pilares de desafios da Educação Infantil, e organizamos coletivamente esse seminário voltado para os nossos professores e os demais profissionais da educação”, explica.

Palestras, mesa de debates, apresentações culturais e outras atividades fazem parte do seminário.

Fonte: Secom