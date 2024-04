DER já iniciou reforma da ponte sobre o Rio Melissa em Cascavel

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), já iniciou os serviços para execução de uma nova ponte sobre o Rio Melissa, na PR-180, em Cascavel, na região Oeste. A nova estrutura de concreto vai substituir completamente a ponte antiga, demolida na semana passada após uma das cabeceiras ceder, devido às chuvas intensas dos últimos meses, e da queda do muro de sustentação das vigas, levando a ponte abaixo.

No momento é realizada a terraplenagem nos aterros das cabeceiras da ponte, que será seguida pela implantação dos novos muros e alas que vão sustentar as vigas longarinas do tabuleiro, já sendo pré-fabricadas no canteiro de obras.

Os serviços foram prontamente iniciados pois já estava planejada a demolição da ponte para daqui a algumas semanas, quando começaria a ser construída a nova estrutura. Com esta obra, a travessia sobre o Rio Melissa passará de 6 metros de largura e uma faixa de rolamento, para uma ponte com 11 metros de largura e espaço para duas faixas de tráfego e acostamentos externos.

Como a interdição da rodovia e a utilização de um desvio seriam inevitáveis, a Superintendência Regional Oeste do DER/PR, com anuência da Prefeitura de Cascavel, já havia aplicado material fresado na estrada municipal definida como desvio. Esse tipo de serviço melhora a trafegabilidade e preserva a via contra a ação do clima.

Por este motivo, os usuários imediatamente após a ponte vir abaixo já puderam utilizar o desvio em boas condições de trânsito, que serão mantidas pelo DER/PR durante a obra, aumentando o trajeto pela rodovia em cerca de 15 minutos.

PRAZO – Diferente do que foi informado anteriormente, a obra da nova ponte vai levar cerca de 120 dias, e não 30 dias para ser concluída. Esse prazo menor era uma referência a um projeto mais antigo, que previa somente o alargamento da ponte, mas, após inspeção detalhada da estrutura, o DER/PR decidiu substitui-la, visando garantir a segurança e conforto dos usuários, sendo necessário também um período mais longo de serviços na rodovia.

A reestruturação dessa ponte está contemplada em um contrato de manutenção de 13 pontes em rodovias administradas pela SROeste do DER/PR, em um investimento de R$ 11.239.924,41.

Fonte: AEN