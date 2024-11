De bebidas a móveis: Paraná lidera crescimento da produção industrial em vários segmentos

Segundo Jorge Callado, diretor-presidente do Ipardes, os números não deixam dúvida quanto à amplitude do crescimento industrial paranaense, abrangendo desde ramos manufatureiros sofisticados , como são os casos das indústrias automotiva e de material elétrico, até segmentos em que o Estado apresenta vantagens comparativas, como na fabricação de produtos madeireiros e de papel e celulose.

Esses resultados da produção vêm acompanhados de bons números em termos de emprego. De acordo com estatísticas do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, os segmentos de bebidas, produtos de madeira, materiais elétricos e móveis foram responsáveis pela criação de, respectivamente, 304, 1.667, 1.726 e 2.710 novas ocupações com carteira assinada no Paraná até o mês de setembro, o que demonstra a relação entre o desempenho produtivo e o retorno social, com a geração de emprego e renda.

No ranking específico da região Sul, o Paraná é líder também na fabricação de veículos automotores e papel e celulose , com taxas de crescimento de 9,6% e 2,2%, respectivamente, nos primeiros nove meses de 2024.

A indústria paranaense vem se destacando em diversos ramos em 2024. De janeiro a setembro deste ano, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , a produção dos segmentos de bebidas, produtos de madeira, materiais elétricos e móveis cresceu, respectivamente, 13%, 12,5%, 28,5% e 13,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Em todos esses casos, o Paraná lidera o ranking nacional de expansão da produção.

Desde 2020, empresas do setor de cervejas investiram cerca de R$ 5 bilhões não apenas para a fabricação da bebida no Estado, mas também de outros insumos usados no processo, desde o malte até as garrafas. Eles estão na Maltaria Campos Gerais, expansão da Heineken e fábrica de embalagens da Ambev.

Em relação ao setor moveleiro, o Paraná tem atualmente o segundo maior número de postos de trabalho e de indústrias, gerando 38.490 empregos em mais de 3 mil estabelecimentos.

Para o secretário da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, esses resultados refletem o esforço contínuo do Governo do Estado em criar um ambiente favorável aos negócios, com políticas públicas que incentivam a inovação, a capacitação profissional e a melhoria da infraestrutura.

“O Paraná está cada vez mais se consolidando como um polo industrial de destaque no Brasil, não apenas pela quantidade de produção, mas também pela qualidade e competitividade de seus produtos. Com a liderança em diversos segmentos, temos a certeza de que estamos no caminho certo, gerando empregos, renda e desenvolvendo a economia local de forma sustentável e inovadora”, afirmou.

Fonte: AEN