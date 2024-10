Culinária brasileira no ranking mundial: conheça os pratos mais famosos

Segundo a pesquisa feita pelo TasteAtlas, foram realizadas 395.205 avaliações de pratos e 115.660 produtos alimentícios, divididos em 50 receitas típicas por país. Confira o top 15 dos países com as melhores notas:

Nossa culinária é tão especial que, recentemente, o guia culinário online TasteAtlas publicou as 100 melhores culinárias do mundo, e o nosso querido Brasil atingiu a 12ª posição no ranking.

10º Peru

11º Índia

12º Brasil

13º Polônia

14º Argentina

15º Turquia

Quais são os pratos brasileiros mais famosos?

É impossível falar de culinária brasileira sem mencionar a feijoada, talvez o prato mais famoso do Brasil. Composta por feijão preto, cortes de porco, linguiça, farofa, arroz, couve refogada e laranja, a feijoada tem suas raízes nos cozidos europeus (cozido português, cassoulet francês, paella espanhola e casouela italiana), porém com toques nacionais, como o uso de feijão preto, que é típico da América do Sul, muito usado na alimentação dos escravizados no Brasil, e também pelo uso da farinha de mandioca, costume tipicamente indígena.

Outro prato típico brasileiro é o churrasco, especialmente o churrasco da região Sul do Brasil, com cortes como picanha, cupim e costela. O churrasco sulista recebeu bastante influência da gastronomia uruguaia e argentina, em conjunto com as atividades dos tropeiros, que transportavam gado entre diferentes regiões. Ao acampar durante a noite, os tropeiros assavam cortes de carnes em grandes espetos sobre as fogueiras.

A moqueca é outro prato que conquistou o paladar do Brasil e do mundo. Esse prato é típico das regiões Norte e Nordeste, além do estado do Espírito Santo. A história da moqueca remete às peixadas portuguesas.

No entanto, como no Brasil não havia os mesmos peixes que em Portugal, houve uma adaptação inspirada pela culinária indígena para utilizar peixes encontrados nos rios e na costa brasileira e incorporar a farinha de mandioca. Ainda foram acrescentados ingredientes típicos africanos, através dos escravizados, como azeite de dendê, coentro e leite de coco na receita.

Fazer em casa ou sair para comer?

É muito comum encontrar famílias que têm a tradição de fazer, com recorrência, pratos típicos da sua região e se juntar com amigos e familiares para uma refeição cheia de risadas. Por sorte, tem aumentado, e muito, o número de restaurantes que servem comidas típicas de outros estados nas grandes cidades. Assim, é possível escolher entre um churrasco gaúcho, uma moqueca capixaba ou um baião de dois cearense, sem sair de perto de casa, basta apenas preparar o vale-refeição e o estômago para desfrutar dos sabores do Brasil e conhecer novas receitas.

