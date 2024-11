Copacol respeita as diferenças e promove a inclusão

Cooperar com a inclusão faz parte do dia a dia da Copacol que realiza mais uma edição do Programa SuperAção, com o propósito de estimular a reflexão sobre o respeito às diferenças e promover oportunidades para PCDs (Pessoas Com Deficiência). Para este ano, Carolina Ignarra, CEO e sócia fundadora do Grupo Talento Incluir, foi a convidada especial para enaltecer a importância da política inclusiva na empresa. “O trabalho que a Copacol faz, além das conscientizações, de inclusão de profissionais PCDs na Cooperativa, é de suma importância. É um exemplo às outras organizações. A inclusão precisa ser realizada continuamente para alertar que existem outras realidades que, apesar de diferentes, devem ser respeitadas e incluídas”, afirma Carolina, que aos 22 anos ficou paraplégica após sofrer um acidente de motocicleta e precisou encarar esse novo desafio, tornando a inclusão uma prioridade.

Diante de tudo o que viveu, ela tornou a história de vida e as experiências diárias em um modelo para sensibilizar os profissionais sobre a importância da diversidade nas empresas. Palestrante e autora de livros, ela orgulha-se em intermediar a contratação de milhares de trabalhadores graças a conscientização de gestores sobre a política inclusiva. “Precisamos que as pessoas sejam inclusivas para que exista a cultura inclusiva”, diz a palestrante que instituiu os quatro passos da inclusão: Disposição, Informação, Convivência e Atitude. Ela também apresenta sete dicas do que cada um pode fazer para ser mais inclusivo no dia a dia. “Reconhecer que faz parte da diversidade; Ter responsabilidade com a equidade e inclusão; Assumir nossos comportamentos opressores; Escolher a desconstrução; Questionar nossas crenças; e Desapegar quando a crença não faz mais sentido”.

A cultura inclusiva está presente na Copacol, considerada uma referência na contratação de profissionais que buscam um ambiente promissor para o desenvolvimento da carreira, valorizando cada um que faz parte deste elo de cooperação. “A Copacol tem na essência o respeito às diferenças e à inclusão. Todos têm oportunidades na nossa empresa, onde cada um contribui com dedicação à sua função, gerando qualidade de vida para todos que fazem parte da Cooperativa”, afirma o diretor-presidente, Valter Pitol.

Erivaldo Silva Ramos, 43, é colaborador da Unidade Industrial de Aves em Ubiratã. A surdez não o impediu de construir uma carreira na empresa, conquistando estabilidade e alcançando sonhos. “Já são 13 anos na Copacol, empresa que me gerou oportunidades. Nesse tempo, conquistei meu espaço e tenho orgulho em estar aqui, saber que graças à minha dedicação cheguei aqui”.