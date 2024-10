Copacol comemora 61 anos com entrega de 532 moradias em projeto inédito no Paraná

Parceria inédita no Paraná, o Projeto Moradias Copacol realizou o sonho da casa-própria para 532 famílias de colaboradores da Cooperativa. O desenvolvimento econômico das cidades de Cafelândia e Nova Aurora atrai profissionais de diferentes regiões, devido a oferta de emprego e renda proporcionada pela Copacol, que também comemorou 61 anos de fundação nesta sexta-feira com celebração religiosa e o corte oficial do bolo com os cooperados e colaboradores. “Graças ao cooperativismo estamos acompanhando a entrega destas moradias para centenas de famílias. São colaboradores que se empenham para continuar esse elo de oportunidades. As moradias simbolizam a contribuição social gerada pela Copacol: a Cooperativa torna a região ainda mais visível, para que os moradores tenham benefícios, entre eles infraestrutura, educação e moradia, o que é essencial para todos terem um futuro digno”, afirma o diretor-presidente da Copacol, Valter Pitol.

Com toda infraestrutura pronta, os beneficiários receberam as moradias de 43,85 metros quadrados, com piso cerâmico em todos os ambientes, sala integrada, dois quartos, cozinha e banheiro com azulejos nas áreas molhadas, lavanderia coberta, quintal e vaga de garagem. Os lotes variam entre 151 metros quadrados e 180 metros quadrados, possibilitando ampliação das residências. As obras em ambas cidades foram de responsabilidade da Construtora Pacaembu, que também realizou a implantação de esgoto, rede de abastecimento de água, pavimentação, rede elétrica, bem como sinalização das vias.

O investimento total do Projeto Moradias Copacol é de R$ 80,5 milhões. Para a realização do projeto houve a união de forças com o governo do Paraná, a Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná), a Caixa Econômica Federal e a Copacol, que doou os terrenos para a construção das casas nas duas cidades. “A Copacol é a primeira cooperativa a realizar esse acordo. Nossa intenção é ultrapassar as dez mil casas construídas com o apoio das cooperativas. Valter Pitol, presidente da Copacol, entendeu isso há dois anos e hoje estamos participando dessa entrega pioneira. As cooperativas precisam de mão de obra e dessa forma estamos atendendo a necessidade do setor”, afirma o vice-governador, Darci Piana, que também prestigiou o evento em Cafelândia.

FELICIDADE

Colaboradores da Unidade Industrial de Aves em Cafelândia, Altieles de Oliveira, 22, e Thaisa Bruna Ferreira, 25, sonhavam com a casa-própria há dois anos. Eles fizeram o cadastro assim que o Projeto Moradias Copacol foi lançado e agora comemoram o recebimento da chave. “É um sonho para nós, para garantir um futuro seguro para nossa filha, Sophia, de seis meses. Além disso, estamos no que é nosso, não vamos mais pagar aluguel, podemos chegar do serviço e descansar tranquilos”, afirma o jovem casal.