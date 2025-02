Consórcio binacional vai instalar usina solar flutuante no reservatório da Itaipu

Paraná - O consórcio formado pelas empresas Sunlution (Brasil) e Luxacril (Paraguai) venceu a licitação para a instalação de uma usina solar flutuante no reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. O projeto, de caráter experimental, terá capacidade de 1 MWp (Megawatt-pico). Com a homologação do resultado pela Itaipu, a assinatura do contrato está prevista para até o início de março.

Processo de licitação e escolha do consórcio

Seis consórcios participaram da licitação, mas quatro foram desclassificados por problemas de documentação. O consórcio Sunlution-Luxacril apresentou a proposta de menor preço, fixada em US$ 854,5 mil, representando um deságio de 11,72% em relação ao valor previsto no edital.

Prazos e etapas do projeto

Após a assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço, a instalação da usina solar deverá ser concluída em até 150 dias. Esse prazo inclui:

Entrega do projeto de engenharia;

Instalação de equipamentos elétricos;

Implementação do sistema de controle e instrumentação;

Construção e montagem das estruturas mecânicas e civis;

Comissionamento da usina.

Além disso, outros 180 dias serão dedicados à assistência técnica, treinamento e aceitação final do projeto, totalizando 330 dias para sua conclusão.

Localização e impacto da usina solar flutuante

As placas fotovoltaicas serão instaladas no lado paraguaio do reservatório, ocupando uma área inferior a um hectare. A energia gerada, estimada entre 1,8 mil MWh e 2 mil MWh, suprirá parte do consumo interno da usina de Itaipu.