Confira como ficarão os serviços públicos no Dia do Servidor

ASSISTÊNCIA SOCIAL Restaurante Popular As três unidades de Restaurante Popular seguirão abertas na segunda-feira (28).

UBS/USFs As unidades fecham na segunda-feira (28) e reabrem normalmente na terça-feira (29).

SAÚDE UPAs As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente, de forma ininterrupta.

Em razão do ponto facultativo, a Prefeitura e as repartições públicas estarão fechadas na segunda (28), mas os trabalhos essenciais serão mantidos no Município, conforme o Decreto nº 18.047/2024.

Nesta segunda-feira (28), é comemorado o Dia do Servidor Público em todo o Brasil. Em Cascavel, são cerca de 10 mil servidores, que atuam diretamente na prestação de serviços públicos à comunidade.

Conselhos Tutelares

Atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Serviços de Proteção Social Básica

Cras, Eurecas, Centros de Convivência Intergeracional, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados na segunda-feira.

Acolhimento

Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como unidade de Acolhimento Institucional, as residências inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres atenderão normalmente.

EDUCAÇÃO

As crianças da rede municipal de ensino de escolas e Cmeis não terão aulas na segunda-feira (28). As atividades retornam normalmente na terça-feira-feira (29).



MEIO AMBIENTE

Zoológico de Cascavel – O Zoo estará fechado, porque segunda-feira é dia de manutenção do parque.

Coleta de lixo e de recicláveis – Serviço funciona normalmente.

Parques – Abertos das 6h às 22h.

TRANSITAR

Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito na segunda-feira (28).

Transporte coletivo: Os ônibus circularão com tabelas normal, sem alterações. As tabelas podem ser consultadas no site da Transitar: https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/.

Denúncias e/ou sugestões podem ser encaminhadas via Whatsapp da Ouvidoria: (45) 99119-9478.

O Setor de Fiscalização de Trânsito mantém atendimento ininterrupto com escalas de plantão. A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas por mensagem no Whatsapp (45) 99135-5207.

Pátio de Veículos: Atendimentos na segunda-feira (29), das 9h às 12h.

Rodoviária: O Terminal Rodoviário de Cascavel funciona de forma ininterrupta para embarque e desembarque de passageiros. Informações relativas a horários de ônibus e compra de passagens podem ser obtidas diretamente com as empresas rodoviárias. Contato disponível em: https://www.transitarcascavel.com.br/terminal_rodoviario/

Aeroporto: Funciona normalmente para embarque e desembarque de passageiros.

Fonte: Secom