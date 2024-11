Começam as obras do maior complexo habitacional do Brasil

O início das obras do maior residencial do Brasil marcou a abertura das comemorações do aniversário de Cascavel nesta quinta-feira (14). O Ecoparque Bairro Integrados, um empreendimento diferenciado e único no Brasil, deu início aos trabalhos para a construção de 4.600 apartamentos de até três quartos.

Os mais de 40 prédios terão uma distância média de 50 metros entre si e acabamento diferenciado. Eles serão entregues prontos, diretamente da fábrica. O terreno possui uma área total de 945 mil metros quadrados. Serão construídos mais de 10 km de asfalto para acesso e circulação interna, além de redes de água e esgoto, galerias pluviais, iluminação pública, escolas, CMEIs, unidade de saúde e obras para aproveitamento da água das chuvas.

O empresário Francisco Simeão, CEO da Ecoparque, declarou que o espaço será como uma cidade em miniatura. “É uma cidade para 16 mil pessoas, com tudo integrado, um projeto imobiliário sem igual no mundo, com prédios e apartamentos a 50 metros de distância uns dos outros, ocupando apenas 3% da área total do loteamento”, ressaltou.