Com shows nacionais, Toledo divulga programação de fim de ano

Como parte da proposta de impulsionar o desenvolvimento econômico do município por meio de ações e eventos que fortaleçam o envolvimento da população e o turismo regional, a Prefeitura de Toledo divulgou o calendário de eventos oficiais marcados para este fim de ano. O anúncio dos principais shows regionais e nacionais que farão parte da programação aconteceu, por meio de uma coletiva de imprensa, na manhã desta segunda-feira (11) no auditório Acary de Oliveira, anexo ao Paço Municipal de Toledo.

Natal Encantado

Uma das primeiras ações é a abertura do Natal Encantado de Toledo nesta quarta-feira (13) com a tradicional chegada do Papai Noel na Praça Willy Barth, a partir das 20h. A Vila de Natal este ano está maior e receberá diversas atrações culturais até o dia 23 de dezembro. Este é um evento que mobiliza todo o comércio e conta com diversos parceiros para sua realização, desde cooperativas, empresas, a Associação Comercial e Empresarial de Toledo (Acit), Prati Donaduzzi e Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet.

“A descida do Papai Noel esse ano será diferente para que nós possamos gerar o espírito natalino e fortalecer a nossa economia. Teremos atrações de artes cênicas, coral, apresentações teatrais, musicais, para que vocês possam levar as suas famílias para dentro da nossa praça, além de todas as ações que o Poder Público vai fazer também nos bairros, nós como Associação Comercial, através dos núcleos territoriais, faremos apresentações também no Jardim Coopagro, no Jardim Panorama, no Jardim Porto Alegre e na Vila Pioneira”, explicou o presidente da Acit, Cristiano Rocha.

“Somos gratos pela parceria com o poder público, através dessas ações nós conseguimos emprego, renda, qualidade de vida, validando cada vez mais o turismo na nossa cidade que, por consequência, traz recursos de fora para dentro da nossa economia local. Isso nos fortalece, fortalece nossa economia e melhora a nossa cidade e o ambiente dos negócios”, acrescenta Cristiano.

Dezembro

O mês de dezembro concentra a maioria dos eventos. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, as contas estão equilibradas e isso possibilita que investimentos sejam feitos para estimular o comércio local e atrair mais turistas para o município, potencializando as características culturais locais.

“Temos a missão de fazer o controle orçamentário e financeiro, que permite às atividades fins de realizar suas ações. Gastamos o que é possível. Entre janeiro e outubro, fechamos com R$158 milhões de superávit. Eram R$106 [milhões] no início do mandato. Quanto a estes eventos, o primeiro objetivo é satisfazer a população, mas sem abrir mão do aquecimento da economia. Entendo isso como investimento, não como gasto, pois retorna para o município”, declarou o secretário da Fazenda, Jadyr Cláudio Donin.

O prefeito Beto Lunitti exaltou a relação com a imprensa e com a Acit. “Não é fácil fazer um evento deste porte sem ter gente competente”, pontuou. “Estamos encerrando este mandato certo de que estamos promovendo ações que dão retorno à economia local e ampliam o acesso da população aos bens culturais, marcando um momento de transformação e oportunizando atrações à população de todos os bairros”, acrescentou Lunitti ao convidar toda a população para prestigiar os eventos que serão realizados.

Virada Cultural

Segundo a secretária da Cultura, Priscila Toretta, a 13ª Virada Cultural de Toledo deve atrair o público regional, além dos segmentos que já costumam participar desse evento que faz parte do calendário oficial do município. “A Virada Cultural já está consolidada e é sempre muito aguardada pelo público e pelos artistas que participam, pois ela acabou se tornando uma grande vitrine, tanto por sua diversidade de atrações de diversas linguagens, quanto pela capacidade de agregar espectadores das mais diversas faixas etárias e tendências para conferir nossa programação”, salienta Turetta.

A 13ª Virada Cultural acontece entre 06 e 08 de dezembro no Parque Ecológico Diva Paim Barth. Quem marca presença na sexta-feira (06) será a banda Vanguart.. No sábado, o auge das atrações fica por conta do grupo curitibano Jovem Dionísio e do músico e compositor, Marcelo Falcão. Para encerrar a programação do evento, o Grupo Herança sobe ao palco no domingo (08). Ao todo, serão 31 atrações locais, 04 nacionais e mais um artista convidado, Wugala Flama, rapper congolês que mora em Curitiba.

Shows de Aniversário

Os 72 anos de fundação do Município serão comemorados mais uma vez de forma descentralizada. Ao levar atrações culturais para os bairros, a prefeitura possibilita o acesso de todas as camadas sociais nos eventos que envolvem o aniversário de Toledo, comemorado no dia 14 de dezembro.