Com obras da Rodoviária, guarda-volumes será desativado dia 30 de junho

Com a grande obra de modernização do Terminal Rodoviário de Cascavel, a Transitar informa que o serviço de guarda-volumes será desativado no próximo dia 30 de junho. Atualmente, são 42 volumes acondicionados no local.

Por conta disso, os usuários que ainda tiverem algum pertence dentro dos compartimentos deverão fazer a retirada dos itens no período de 01° de julho a 29 de agosto de 2024. A retirada dos volumes deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h48, no mesmo local que hoje é guarda-volumes.

A retirada dos volumes fora do horário deverá ser agendada de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h18min, através do telefone da Ouvidoria do Terminal Rodoviário de Cascavel, pelo whatsapp (45) 99146-7259.

Após 30 de agosto de 2024, os volumes não retirados serão destinados à doação, conforme previsto no artigo 59 do Regulamento do Terminal Rodoviário.

Após a conclusão da reforma do Terminal Rodoviário, o serviço será retomado.

MODERNIZAÇÃO RODOVIÁRIA

A modernização da Rodoviária é um investimento de mais de R$ 19 milhões. Uma das mudanças mais notáveis será a realocação dos guichês de vendas de passagem para o piso superior, que contará também com uma praça de alimentação. Escadas rolantes serão instaladas para conectar os dois pisos, enquanto uma área de embarque, semelhante à de aeroportos, proporcionará mais segurança aos passageiros. A entrada na área de embarque será controlada por catracas, permitindo o acesso apenas às pessoas com bilhetes de passagem.

