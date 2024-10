Cascavel Rosa ajuda a agendar mamografias e realiza concurso de vitrines

Cascavel – O câncer de mama é o tipo mais prevalente entre as mulheres globalmente, afetando tanto países em desenvolvimento quanto desenvolvidos. Em 2020, foram estimados aproximadamente 2,3 milhões de novos casos em todo o mundo, representando cerca de 24,5% de todas as neoplasias diagnosticadas em mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões, com os países desenvolvidos apresentando as maiores cifras.

O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama — o laço cor de rosa — foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.

Dedicação

Para conscientizar as mulheres sobre a necessidade de realizar o autoexame e a mamografia para prevenção do câncer de mana, surgiu o Cascavel Rosa, um movimento de voluntárias dedicado a despertar a mulher sobre os cuidados que precisa ter, principalmente a partir dos 40 anos.

A presidência do Cascavel Rosa é ocupada desde 2020 por Arnete Kaefer. Em entrevista à equipe de reportagem do Jornal O Paraná, Arnete conta os motivos que a levaram a encampar essa bandeira e o drama vivido por familiares acometidos pelo câncer.

O Cascavel Rosa surgiu com a proposta preventiva e fazer com que a mensagem chegue às mulheres antes do diagnóstico. Em 2014, o Cascavel Rosa abraçou a campanha do Novembro Azul, voltado aos homens e à prevenção do câncer de próstata.

“Entrei no Cascavel Rosa em 2011, com o intuito de conhecer um pouco mais sobre o câncer de mama, por causa de uma sobrinha que 34 anos com diagnóstico de câncer”, relata Arnete Kaefer. A sobrinha de Arnete faleceu no dia 31 de março de 2021.

Luta contra a doença

Passado certo tempo, a Fabiana Kaefer, irmã de Arnete, também foi diagnosticada com câncer. Fez parte do Cascavel Rosa, lutou e ajudou muitas mulheres a vencer essa terrível doença, mas não resistiu e veio a óbito no dia 4 de fevereiro deste ano.