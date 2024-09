Cascavel realiza mais uma edição da Feira das Profissões nos dias 19 e 20 de setembro

Conhecer para escolher qual melhor opção para o seu futuro em um mercado de trabalho que se revela cada vez mais diverso e eclético. Este é o grande objetivo da Feira das Profissões, um evento de caráter educacional promovido pelo Município de Cascavel por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Com o objetivo de aproximar estudantes e a população em geral do ambiente acadêmico de cursos de graduação e técnicos, além de apresentar diversas profissões e o mercado de trabalho, a feira também oferecerá acesso a vagas de emprego e estágio em tempo real, por meio de exposições, palestras e atendimentos.

“Na feira os visitantes terão oportunidades de conhecer inúmeras alternativas, seja de cursos de nível superior, cursos técnicos, bem como poderão ainda acessar vagas de emprego ou estágio instantaneamente”, explica o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Bolivar Cacau Negreiros.

Maristela Becker Miranda, secretária de Desenvolvimento Econômico, destaca a importância da participação dos futuros profissionais. Ela lembra que o evento também abordará as tendências de mercado de trabalho, palestras de orientação e atendimento especializado. “Outros segmentos, como as carreiras militares e de segurança pública, cases de sucesso e muitas outras atividades tornarão essa edição da feira uma experiência atrativa e decisiva para que que o visitante tenha todas as suas expectativas atendidas”, observa.

Para participar, basta realizar o credenciamento online ou diretamente no dia do evento. A entrada é gratuita e todos são bem-vindos para explorar as oportunidades oferecidas.

Este ano, a Feira das Profissões será realizada nos dias 19 e 20 de setembro, integrando empreendedorismo, educação e aperfeiçoamento profissional em um único local. Mais de 30 empresas já confirmaram presença no evento, que contará com a participação das principais instituições de ensino do Município e de entidades, proporcionando aos estudantes e àqueles que desejam mudar de carreira a oportunidade de conhecer melhor o que cada uma tem a oferecer. A ideia é facilitar a decisão sobre qual caminho seguir na educação, estimulando a busca por um diploma e a qualificação profissional. Também haverá estandes dedicados a carreiras militares e policiais.

Segundo Ana Gabriela Tomasetto, da coordenação do evento, “na feira estarão as principais instituições de ensino do Município e entidades para oportunizar aos estudantes e pessoas que queiram mudar de carreira a chance de conhecer melhor o que cada uma pode oferecer, facilitando assim a decisão de qual caminho seguir na educação, além de estimular a buscar um diploma. Também haverá estandes destinados às carreiras militares e policiais.”

A edição deste ano também contará com uma mostra de trabalhos do evento Scientif, promovido pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR), além de minipalestras e apresentações culturais. Os visitantes poderão participar de dinâmicas, conhecer casos de sucesso, visitar estandes de diversas entidades, participar de sorteios de brindes e muito mais.

Horários da Feira



A Feira das Profissões estará aberta na quinta-feira (19), das 8h às 21h, e na sexta-feira (20), das 8h às 17h. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone (45) 3902-1358, que também atende via WhatsApp. Para realizar o credenciamento, acesse o link abaixo.

https://docs.google.com/forms/d/1JJW9lDDDrpo5kMiCDPOPqIxSongd8P1WwcrSnT5LURk/viewform?edit_requested=true

Fonte: Secom