Cascavel: Operação especial para prevenir incêndios criminosos

Diante do aumento de casos de incêndios criminosos em todo o Brasil, a Transitar iniciou nesta sexta-feira (13) uma operação especial para monitorar áreas de risco em Cascavel. A medida visa prevenir e combater queimadas, uma prática que tem causado danos ambientais e colocado em risco a segurança da população.

Uma frota de cinco veículos equipados com 50 câmeras de alta precisão percorreu hoje as regiões Sul, Norte, Oeste e o distrito de São João, com foco em áreas de vegetação. As câmeras são capazes de identificar pessoas, objetos e qualquer atividade suspeita que possa indicar a ocorrência de um incêndio.

Ao longo do dia, os agentes da Transitar percorreram aproximadamente 280 quilômetros, realizando um monitoramento intensivo das áreas de risco. Os trabalhos serão intensificados durante o fim de semana, tanto na cidade quanto no interior.

A operação da Transitarem tem como foco prevenir a ocorrência de novos incêndios e, também, identificar e combater aqueles que já estão em andamento.

A população também pode contribuir para a prevenção de incêndios, evitando práticas como jogar bitucas de cigarro em locais inadequados e realizar queimadas em áreas urbanas ou próximas a vegetação.

Segurança



Os veículos da Transitar estão interligados com as demais forças de segurança do município, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Essa integração permite uma troca de informações em tempo real, agilizando o atendimento às ocorrências e aumentando a eficácia das ações de combate ao fogo.

Além do monitorar o EstaR, a tecnologia de ponta nos veículos se tornaram uma grande aliada da segurança pública em Cascavel.

Fonte: Secom