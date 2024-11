Cascavel: Mais de 14 mil famílias precisam atualizar o Cadastro Único

A Secretaria Municipal de Assistência Social alerta a população que utiliza os programas sociais do governo federal para a necessidade de atualização no Cadastro Único.

No município, há 51.420 famílias cadastradas no CadÚnico. Dessas, 14.207 estão com o cadastro desatualizado desde 2019.

Conforme a legislação federal do Cadastro Único, as famílias têm até 24 meses para realizar a atualização cadastral, ou sempre que houver alguma mudança na realidade familiar, como mudança de endereço, composição familiar, renda, entre outros.

Para proceder com a atualização o responsável familiar deve procurar uma das nove unidades de CRAS mais próxima à sua residência, com os documentos originais de todos os membros da família, e também comprovantes de renda e de endereço. Lembrando que para o Cadastro Único, família são todas as pessoas que residem no mesmo endereço, independente de laço sanguíneo.

No município de Cascavel são nove unidades de CRAS, divididas por território, todas as unidades realizam atendimento de Cadastro Único através de demanda espontânea, não há agendamento.

BPC

Atualmente, há uma questão específica que envolve os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), pois é obrigatória a inscrição no Cadastro Único.

A obrigatoriedade é para quem recebe o benefício e para quem dará entrada na solicitação do BPC, como também é obrigatória a atualização cadastral de beneficiários que estão com o Cadastro desatualizado há 02 anos ou mais. A ação faz parte de uma averiguação por parte do Governo Federal relacionada ao BPC.

Em Cascavel, conforme o último levantamento são 7.329 beneficiários do BPC, sendo que desses, 408 não estão inscritos no Cadastro Único.