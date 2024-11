Cascavel: 73 anos de história impulsionados pela força do comércio e da indústria

Neste dia 14 de novembro a cidade de Cascavel comemora 73 anos. Uma história marcada pela superação de adversidades pelo pioneirismo. De um município essencialmente agrícola, a cidade se tornou um dos centros econômicos do Paraná. Crescimento esse fruto do esforço de diversas gerações. A história do município de Cascavel faz sentido quando analisada da perspectiva econômica. Afinal, alguns anos após a instalação do município, também foi criada a Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) que durante a sua trajetória, contribuiu com a estruturação de setores responsáveis por grande parte do desenvolvimento econômico e social do município e da região.

Resistência e evolução

Em 4 de abril de 1960, 51 empresários de Cascavel se uniram para criar a Acic. Dentre esses empresários estava Altamir Silva, o primeiro presidente da associação. Aquela época Cascavel vivia de uma economia dependente da indústria da madeira.

Apesar de muitos dados terem se perdido com o tempo, a Acic ainda possui em seus registros a data de fundação de algumas empresas que tiveram o início de suas atividades ainda na década de 60 e 70. Exemplo é a empresa Amazul que, de acordo com os dados, é uma das empresas mais antigas de Cascavel, criada em 1967 e que está em atividade até os dias atuais. Outro exemplo é a Bigolin Materiais de Construção e até mesmo a Coopavel, que foram criadas em 1969 e 1971, respectivamente e que ainda possuem forte atividade econômica.

Outras empresas de longa data, como a Indústria de Móveis Darreal (1972), Treviso Imóveis (1981), Noda Joalheiros (1983) e Relojoaria e Ótica Fátima (1978), também fazem parte da história de Cascavel, tendo resistido a desafios e evoluído junto com as transformações econômicas e tecnológicas ao longo dos anos. Empreendimentos esses que demonstram que a gene do setor comercial e industrial permanecem até os dias atuais, com as mais de 4.400 empresas associadas à Acic.

Do extrativismo ao polo agrícola e comercial

Nos anos iniciais, a exploração dos pinheiros representava a principal fonte de riqueza do município, atraindo migrantes de outras partes do Paraná e do Brasil, que abriram cerca de 150 serrarias na região.

A indústria extrativista foi fundamental para as bases econômicas da cidade e, posteriormente, abriu espaço para o crescimento do comércio ainda rudimentar, que rapidamente evoluiu junto com a cidade.

À época, segundo relatos, as terras ao redor de Cascavel não eram consideradas próprias para a agricultura. No entanto, com o avanço da mecanização o cenário foi se transformando e tornando a região altamente produtiva e impulsionando uma nova fase de prosperidade econômica.

Em meio ao crescimento a cidade enfrentava problemas fundiários, com constantes conflitos pela posse da terra, o que lhe rendeu a fama de “terra de bandido”. No entanto, segundo a história, o cenário começou a mudar com a intervenção de lideranças estaduais. A emancipação de Cascavel também trouxe uma nova fase de organização política e administrativa.

Cascavel hoje

Com uma realidade totalmente diferente, mas não menos desafiadora, o atual presidente da Acic, Siro Canabarro destaca que a cidade vive os impactos da globalização e transformações tecnológicas. “Cascavel completa 73 anos como uma cidade pujante, uma cidade próspera. Ela tem se desenvolvido muito nos últimos anos, até por ser esse entroncamento, esse hub aqui no oeste do Paraná. […] Acho que a gente pode melhorar cada vez mais essa parte de infraestrutura, a parte de formação de mão de obra, capacitação, preparar as empresas para essa turbulência mundial que está vindo aí, tecnologias, barreiras geográficas sendo rompidas, qualquer pessoa podendo comprar de empresas de fora com apenas um clique no celular, isso tudo são desafios e que as empresas que estiverem preparadas serão prósperas.”

O futuro de Cascavel

Exemplo de desenvolvimento econômico no Paraná, Cascavel possui uma economia robusta, diversificada e que olha para o futuro, planejando Cascavel de 2050 sem esquecer suas raízes de 1951.

“A Acic é uma entidade que viveu toda essa história de Cascavel, nossos ex-presidentes viveram essa história e juntos trabalharam para que a cidade seja essa pujança, essa cidade que cresceu muito nos últimos anos e tem muito a crescer ainda”.

Parabéns, Cascavel!

Aniversário de 73 anos tem programação recheada com shows, bolo e o Papai Noel

Com 364.104 mil habitantes – de acordo com os dados do último Censo – a cidade de Cascavel se destaca e não é a toa que leva o título da “Capital do Oeste”. Referência na saúde, educação, abrigando um grande pulmão verde com a maior reserva ecológica urbana do sul do Brasil, a cidade tem um forte potencial econômico – reflexo das indústrias, prestação de serviços e da força do agronegócio que move a espinha dorsal do Município que cresce a passos largos.

Nesta quinta-feira (14) a cidade completa 73 anos de emancipação política, dia em que uma ampla programação será realizada em comemoração à data, que neste ano contará ainda com a abertura do Natal dos Pioneiros. Será realizado o tradicional Almoço dos Pioneiros, corte do bolo de aniversário e à noite os shows de abertura do Natal, momentos que devem reunir uma grande quantidade de cascavelenses e de crianças que aguardam ansiosos a chegada do bom velhinho.

Almoço dos Pioneiros

O tradicional Almoço dos Pioneiros chega neste ano à sua 30ª edição. O evento ocorre no Clube Tuiuti, a partir das 10h30, com almoço marcado para 12h. Mais do que um encontro, o almoço é uma ocasião para que esses cidadãos históricos celebrem suas memórias, reavivem laços e revisitem o caminho percorrido por eles desde os tempos em que a cidade era ainda um projeto em construção.