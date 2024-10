Carlos Gomes seguirá as “grandes avenidas” com proibição de retorno e looping de quadra

Seguindo o modelo das três principais avenidas da cidade –Brasil, Tancredo Neves e Barão do Rio Branco – que tiveram mudanças consideráveis depois de serem revitalizadas, o trânsito da nova Avenida Carlos Gomes seguirá a mesma tendência com a proibição de retorno em toda a via, desde a Avenida Brasil até a Unioeste, sendo necessário o looping de quadra para acessar de um lado ao outro da avenida.

A reportagem do Jornal O Paraná fez uma entrevista exclusiva com o secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, para entender quais são as principais mudanças na via, que já passaram a aparecer nesta semana, com a primeira proibição de retorno que era tradicional e bastante utilizada pelos motoristas que trafegam na via, o retorno de acesso ao Bairro Maria Luiza, por meio da Rua Hyeda Baggio Mayer.

Sandro explicou que foi feito um planejamento minucioso acerca do trânsito da avenida que teve que passar por uma série de alterações necessárias para que ela pudesse atender o fluxo de veículos, já que é a principal via de acesso à Região Sul da cidade. Em toda ela foram abertas entradas das ruas que antes não existiam para que os motoristas possam atravessar de um lado ao outro por meio do looping de quadra – serviço que foi possível com a retirada do canteiro central, que era uma grande mureta em todo o percurso.

Com quase 100% do asfalto concluído, faltando apenas três quadras para receber a pavimentação já estão sendo instalados os novos semáforos, uma quantidade maior do que existia anteriormente e que passam a funcionar em dois tempos, para que a via tenha a famosa “onda verde”. No entanto, três entroncamentos estão ainda sendo estudados pela Sesop e a Transitar, para que seja definida a melhor forma de tráfego no local, já que são uniões de várias vias e o conjunto de vários semáforos.

Os locais ficam na região do Cemitério Central, na Rua Jaime Duarte Leal e no cruzamento da Rua Rio da Paz. “Nestes trechos ainda estamos analisando qual o melhor formato”, disse Rancy. Conforme o secretário, o planejamento da avenida foi para que ela se tornasse uma via mais larga, rápida e de fácil acesso, assim como as outras da cidade, prevendo um crescimento ainda maior da quantidade de veículos nos próximos anos atendendo ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana.

Aumento de fluxo

Conforme estudos realizados pela a Sesop, mesmo antes de concluída, tanto a Carlos Gomes quanto a Rua Alexandre de Gusmão tiveram um aumento de pelo menos 50% no fluxo de veículos, resultado do aumento das vias que foi possível devido à retirada do canteiro central e do estacionamento em um dos lados, que acabou sendo um motivo de reclamação dos comerciantes. Sobre isso, o secretário lembrou que outras ruas importantes da cidade como a São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, não têm estacionamento em um dos lados há décadas e que isso tinha que ser feito na Carlos Gomes, para que pudesse ser colocada mais uma via de fluxo.