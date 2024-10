Carlos Gomes: Secretário diz que prazo será cumprido com conclusão até 18 de dezembro

Cascavel – A obra que está “dando o que falar” e testando a paciência de moradores, principalmente dos que residem na Região Sul de Cascavel, tem prazo confirmado para terminar. Com cerca de 65% da execução total, o prazo de entrega foi confirmado para o fim deste ano pelo secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Sandro Rocha Rancy, que acredita não ser necessário aditivo de prazo para conclusão de todos os trabalhos.

Alagamentos

Na semana passada com as chuvas intensas registradas em Cascavel, depois de semanas de estiagem, moradores e comerciantes reclamaram da falta de bocas de lobo na extensão da avenida, além de alagamento causados pela movimentação da obra. Na Rua Rodrigues Alves, por exemplo, um escritório de advocacia e psicologia ficou totalmente alagado pela água da chuva e a lama da obra, gerando muito transtorno e prejuízos a proprietária.

De acordo com o secretário, os serviços de drenagem ainda estão em andamento e no caso do canteiro central da Carlos Gomes, as obras não estão prontas, ou seja, não estão captando águas. Rancy explicou que somente com a conclusão da execução do asfalto, as bocas de lobo serão abertas para fazer a captação, o que vai exigir ainda mais paciência dos comerciantes, especialmente em caso de novas chuvas.

Segundo o secretário nesta semana o asfalto está chegando à altura da Estrada Rio da Paz, que é um grande entroncamento urbano e a previsão é que a parte da pavimentação termine na primeira quinzena de novembro. “As calçadas vêm de uma forma mais devagar, um trabalho mais detalhista e não podemos ainda afirmar se vai haver prorrogação ou não, mas ainda temos tempo até dezembro para trabalhar na obra”, frisou.

18 de dezembro

As obras que iniciaram em 18 de setembro do ano passado, têm previsão contratual de 15 meses para ser totalmente concluídas, prazo que oficialmente termina no dia 18 de dezembro deste ano. “Já sabíamos que a obra da Carlos Gomes seria desafiadora, é uma avenida muito extensa, muito grande, que começa na Travessa Cristo Rei e vai até a Unioeste, mas houve um bom desempenho da empresa, até porque tivemos um inverno seco, o que possibilitou que a obra tivesse uma boa desenvoltura”, defendeu Rancy.

Ele lembrou que boa parte do projeto já está funcionando, o binário já está implantado, com os dois viadutos operando, o que melhorou cerca de 50% na trafegabilidade da Carlos Gomes, porque foram criadas mais duas pistas, uma no sentido bairro e outra no sentido centro.