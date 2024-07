Bombeiros prestaram mais de 63 mil atendimentos no 1º semestre

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) atendeu a 63.113 ocorrências no primeiro semestre de 2024. Embora o maior número de chamadas seja referente a acidentes de trânsito e atendimentos pré-hospitalares, o dado que mais chama a atenção neste ano é o de incêndios. Ao todo, nos primeiros seis meses de 2024, o efetivo já foi mobilizado 9.942 vezes para esse tipo de atividade em todo o Estado. O aumento é de quase 60% em relação ao ano anterior, quando foram registrados 6.235 ocorrências de incêndios.

Essa estatística alcançou patamar tão elevado devido aos incêndios em vegetação, que chegaram a 5.904 no primeiro semestre – haviam sido 2.673 no ano passado, ou seja, uma disparada de 133%. O número é ainda mais preocupante considerando que os meses com maior incidência de incêndios florestais ainda estão por vir – historicamente, o período entre julho e setembro.

Em 2024, há ainda um fator extra: o La Niña, fenômeno que deixa o clima mais seco, propiciando o aparecimento de focos de calor e, consequentemente, incêndios. As últimas projeções indicam que ele ocorrerá, desta vez, nos meses de agosto, setembro e outubro.

“Esses números servem de alerta para o Corpo de Bombeiros para que a gente perceba que os incêndios tendem a aumentar em 2024, principalmente em comparação com o ano passado. Pelos números já é possível identificar essa crescente”, afirmou a capitã Luisiana Cavalca Guimarães, membro da Câmara Técnica de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais do CBMPR.

“Com isso, o Corpo de Bombeiros se prepara para o atendimento a essas ocorrências, mas também atua na prevenção, conscientizando a população para que tenham atitudes de prevenção a incêndios florestais, com campanhas preventivas, preparação da tropa, de materiais, de viaturas e organizando guarnições extras para esses atendimentos”, complementou.

Para fazer frente a esse problema, o CBMPR promove anualmente a Operação Quati João, que trata do combate aos incêndios florestais. Esse programa já está em andamento, tendo sido realizadas capacitações de cadetes e bombeiros militares para a atuação nesse tipo de ocorrência, além de reuniões periódicas para acompanhamento do cenário e definição das estratégias a serem adotadas.

DEMAIS OCORRÊNCIAS

Outra preocupação recorrente da Corporação é com os acidentes de trânsito, mais uma vez no topo da quantidade de ocorrências. No primeiro semestre deste ano, foram atendidas 23.050 situações dessa natureza, contra 21.230 do mesmo período de 2023 – aumento de 8%. As colisões respondem por cerca de 60% do total dos chamados desse tipo: 13.731.

O segundo lugar no ranking de ocorrências atendidas é ocupado pelos atendimentos pré-hospitalares (APH). Foram 20.112 ações de socorro médico entre janeiro e junho, o que significa 20% de aumento em relação ao mesmo momento de 2023 – 16.794. As operações de busca e salvamento também têm espaço relevante nas atividades dos bombeiros paranaenses. Elas somaram 7.482 ocorrências no primeiro semestre de 2024, representando praticamente 11% das ações realizadas. Foram registradas ainda 63 atuações em desastres neste ano.

AUMENTO DE ESTRUTURA

Com números em crescimento, o Corpo de Bombeiros segue reforçando sua estrutura, com apoio do governo do estado. Neste ano, já foram inauguradas três unidades de Bombeiro Integrado, nas cidades de Ibaiti, Manoel Ribas e Mauá da Serra. Esses quartéis funcionam mesclando bombeiros militares e agentes da Defesa Civil, contratados pelos municípios, aumentando a capacidade de resposta nessas localidades.

No início de junho, também foram incorporadas 37 novas viaturas para a frota, sendo 14 ambulâncias para o Siate, 8 caminhões Auto Bomba Tanque Resgate (ABTR) para combate a incêndios ou para salvamentos, além de 16 veículos leves destinados aos trabalhos de fiscalização e prevenção.

ATUAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

Além do atendimento às emergências dentro do território paranaense, o CBMPR também se destacou neste início de ano fora de suas divisas. Seis equipes da Força-Tarefa para Resposta a Desastres foram enviadas para o Rio Grande do Sul durante a maior tragédia natural daquele estado, em maio.

Cerca de 120 integrantes desse grupo se alternaram, a cada 7 ou 10 dias, tendo fornecido apoio em resgates, buscas e salvamentos, ajuda comunitária, transporte de médicos e militares, entre outros serviços emergenciais, durante 52 dias. Os bombeiros do Paraná salvaram 1,5 mil vidas, entre pessoas e animais, durante essa operação.

Fonte: AEN